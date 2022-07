Bewertung für Parahotellerie – Reka-Dörfer dürfen sich neu mit Sternen schmücken Was bisher für Hotels galt, wird jetzt für Reka-Feriendörfer eingeführt: Hotelleriesuisse verteilt ihnen 1 bis 5 Sterne. Auch Ferienwohnungen profitieren vom Bewertungssystem. Cyrill Pinto

Wohl auch dank diesem Ausblick auf den Luganersee und den Monte San Salvatore: Die neu eröffnete Reka-Ferienanlage Lugano-Albonago trägt vier Sterne. Foto: Hotelleriesuisse

Einen Stern für billige Absteigen, fünf Sterne für luxuriöse Ferientempel: Das Klassierungssystem, das in der Hotellerie seit Jahrzehnten zum Standard gehört, gilt neu auch für die Parahotellerie. So sind seit diesem Sommer alle Reka-Ferienanlagen in Sternekategorien eingeteilt. Die 20 auf die ganze Schweiz verteilten Feriendörfer tragen alle mindestens drei Sterne, das am 1. Juli neu eröffnete Feriendorf bei Lugano sogar deren vier.