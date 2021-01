Corona hält Urlauber nicht ab – Reiserückkehrer aus Risikogebieten nehmen in beiden Basel stark zu Seit Tagen steigt die Zahl der Rückreisenden, die in Quarantäne müssen, deutlich an, obwohl die Kantone mahnen, daheimzubleiben. Baselland kann die Quarantäne nicht mehr kontrollieren. Robin Rickenbacher

Reisende, hier am Euro-Airport, kehren immer häufiger aus Risikogebieten nach Hause. Foto: Pino Covino

Die Vorgabe des Bundes ist eindeutig: Von Reisen, die nicht notwendig sind, soll derzeit abgesehen werden. Ähnlich klingt es in den beiden Basler Kantonen, auch hier appellieren die Behörden an die Bevölkerung, das Reisen zu unterlassen, insbesondere in Länder mit Quarantänepflicht. Schliesslich sind diese so deklariert, weil sie vom Bund als Corona-Risikogebiet eingestuft werden.

Dieser Appell scheint zunehmend auf taube Ohren zu stossen. Zumindest lässt ein Blick auf die aktuelle Corona-Statistik von Basel-Stadt keinen anderen Schluss zu. Laut dieser steigt die Zahl der Reiserückkehrer, die sich in Quarantäne begeben müssen, seit mehreren Tagen beinahe kontinuierlich an. Waren am 25. Dezember noch 56 Personen registriert, waren es am 30. bereits 119 und am 6. Januar gar 298.