So schön ist Rio abseits des Karnevals

Roda de Samba nennt sich der Anlass, der das ganze Quartier in Beschlag nimmt. Und es dauert nicht lange, bis das Publikum in die Lieder einstimmt. Einige Hundert Menschen aller sozialer Schichten drängen sich bis ­hinauf zum Felsen, der den Platz abschliesst. Es herrscht keine frenetische Ausgelassenheit. Die Menschen verneigen sich ruhig vor der Musik und der afrobrasilianischen Kultur. Hier ist man weit weg von der überzüchteten kommerziellen Brechstangen-Show des Karnevals, der noch bis zum 26. Februar dauert.

Die Pedra do Sal – der Salzfelsen – ist für die afrobrasilianische Bevölkerung ein geschichtsträchtiger Ort. Hier wurde bis zur Abschaffung der Sklaverei 1888 mit Menschen gehandelt. Mehr als zwei Millionen Sklaven, die in den Kolonien Portugals verschleppt wurden, sollen im Hafen von Rio angekommen sein. Der kleine Platz wurde später zum Treffpunkt ihrer Nachfahren. Hier tauschte man sich aus, musizierte und tanzte und organisierte die ersten Rodas de Samba. So finster der Hintergrund auch sein mag, es ist keine Andacht in Bitterkeit. Es ist eine ­Feier, an der Schwarze, Weisse, Touristen, Arme und Reiche ­gemeinsam singen, tanzen und in Erinnerungen schwelgen.

So sehr sich Präsident Jair ­Bolsonaro bemüht, das Land zu spalten und mit seiner rechts­extremen Politik zu vergiften, hier ist davon nichts zu spüren. Man kann sich an diesem schwülen Abend keinen besseren und beschaulicheren Ort vorstellen, an dem man gerade sein ­möchte.

Karge Hügel und ­geschwungene Buchten

Die Schönheit von Rio de ­Janeiro in Worte zu fassen, haben viele versucht. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der vor den Nazis nach Brasilien flüchtete, schrieb: «Hier hat die Natur in einer einmaligen Laune von Verschwendung von den Elementen der landschaftlichen Schönheit alles in einen engen Raum zusammengerückt, was sie sonst sparsam auf ganze Länder verteilt.»

Und tatsächlich es ist die Schönheit Rios, die jeden Rei­senden überwältigt. Es sind diese geschwungenen Buchten, die mal grünen, mal kargen Hügel, welche die Stadt einkesseln, die Seen, die überall verstreute Art-Deco-Architektur, der Botanische Garten, das grüne Meer oder die güldenen Strände, deren Namen klingen wie Musik: Copacabana, Ipanema, Leblon.