So machen Sie Ihren Camper fit für die lange Reise

Der wichtigste Faktor: das Fahrzeug. Ob Campervan oder Wohnmobil, grundsätzlich ist alles möglich. Aber: Was ist für einen selbst auf der geplanten Route von absoluter Wichtigkeit? Diese Frage sollte man sich als Erstes (vor dem Kauf oder dem Umbau) absolut ehrlich stellen. Ist es mir wichtig, im Fahrzeug aufrecht stehen zu können? Bin ich abenteuerlustig und möchte ein Allradfahrzeug? Wie viel (oder wie wenig) Luxus brauche ich wirklich für die Dauer der Reise? Für eine dreimonatige ist es vielleicht wurscht, ob man eine Dusche dabeihat, aber was, wenn es um ein Jahr geht?

Schreiben Sie sich auf, was für Sie und die Mitreisenden ein absolutes Muss ist. Und gehen Sie davon aus, dass Sie bei allem Weiteren vielleicht werden Abstriche oder Kompromisse eingehen müssen.

Nichtsdestotrotz gibt es einige Punkte, die das Leben on the road um ein Vielfaches verbessern und die es wert sind, auf Ihre Liste der unumstösslichen Camperausstattung genommen zu werden.

Trinkwasserfilter

In der Schweiz sind wir natürlich sehr verwöhnt, was sauberes Trinkwasser angeht. Herr und Frau Schweizer greifen deshalb meist zu gekauftem Wasser in Plastikflaschen, sobald sie die Landesgrenzen überquert haben. Das Problem ist: In einem Camper muss ja nicht nur getrunken, sondern je nachdem auch gekocht, abgewaschen, geputzt und geduscht werden. Die Menge an Wasser, die tagtäglich nötig ist, kann enorm sein. Fürs Duschen und Putzen findet man an Tankstellen und auf Campingplätzen ohne weiteres Wasser zum Auffüllen des Tanks. Aber zum Trinken?

Es lohnt sich deshalb, sich Gedanken über ein Filtersystem zu machen. Das ist nicht ganz günstig, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld man spart an Wasser, das man nicht mehr zu kaufen braucht, lohnt es sich. Ganz zu schweigen vom Müll. Auch sinnvoll ist es, den Wassertank so gross wie möglich einzuplanen. Pro Person kann man für Trinken, Kochen und Abwasch allein 5 bis 7 Liter täglich einrechnen. Bei einem 70-Liter-Wassertank könnte man zu zweit also eine knappe Woche campen, ohne den Wassertank auffüllen zu müssen.

Solarpanel

Den Gipfel der Unabhängigkeit erklimmen Camperbesitzer mit einem Solarpanel und zusätzlicher Batterie. Im besten Fall lädt sich Letztere sowohl durch das Panel auf als auch beim Fahren. Ein Konverter ermöglicht es dann, den Wohnraum des Campers mit Strom zu versorgen: für die Beleuchtung, die Wasserpumpe, den Kühlschrank oder die -box, den Laptop, das Handy und kleine, Strom sparende Küchengeräte wie einen Stabmixer.

Bodenfreiheit Bei holprigem Gelände sollte das Fahrzeug über genügend Bodenfreiheit verfügen. Foto: Gabriella Hummel

Bei diesem Punkt kommt es ein wenig darauf an, wohin die Reise geht. Wer aber auch gerne mal am Strand campen will oder plant, auf etwas unstetem Gelände (etwa auf einem wilden Campingplatz oder Schotterstrassen) unterwegs zu sein, dem sei empfohlen, darauf zu achten, dass das Fahrzeug über genügend Bodenfreiheit verfügt. Dies lässt sich entweder etwas kostenintensiver mittels einer Höherlegung beim Mechaniker machen – oder auch mit etwas grösseren Reifen und besonderen Federn, welche gerne ein paar Zentimeter ausmachen können. Oft kommt die Frage auf, ob 4×4 auf der Panamericana oder sonstwo vonnöten sei. Hierzu lässt sich sagen: Die Bodenfreiheit ist wichtiger als Allrad. Wer sich bedenkenlos in jede Art von Gelände stürzen will, soll sich einen Geländewagen kaufen – aber zwingend ist 4×4 auf keinen Fall.