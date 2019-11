So könnte die Zukunft des Tourismus aussehen

Es bleibt also vorerst beim Flug mit der Billigairline, danach gehen die künftigen Massenferien im Bus weiter, nach dem Zug die ökologischste Fortbewegungsart für grosse Gruppen. Es ist besser, wenn 200 Passagiere in 5 Bussen weiterreisen, als in 50 Autos.

Rund 100 zusätzliche Cars brachte die chinesische Riesengruppe im Mai nach Luzern. Bild: Keystone

Das Ziel der Reise: Der All-inclusive-Bunker, das abgeschottete Badeparadies für den Erholungssuchenden. Was wie der Albtraum des modernen Abenteuerreisenden tönt, ist für Sampson die Rettung für die Tourismuswelt. Die Städte klagen über zu viele Touristen, zu viele Airbnbs, zu wenig Platz für die Einheimischen und den Verlust der Lebensqualität. Bleiben die Feriengäste brav in der Hotelanlage, gibt es für die Einheimischen plötzlich wieder ihren Raum, und aus Airbnbs werden wieder Wohnungen.

All-inclusive – im lokalen Restaurant

Als Verlierer stehen dann aber lokale Geschäfte und Restaurants da, die sich auf das Füttern der Massen eingerichtet haben. Die Verpflegung ist tatsächlich aber auch im All-inclusive-Hotel ein Problem. Meist gibt es Essen vom Buffet, meist aus allen Regionen der Welt herangekarrt, meist schöpfen die Hungrigen mehr, als sie essen, und es gibt es Food-Waste.

Für Sampson ist deshalb klar: das Essen in solchen Resorts müsste lokaler produziert werden, mit Produkten von Bauern aus der Region. Oder, die Hotels arbeiten mit den Restaurants in der Umgebung zusammen und lassen ihre Gäste beispielsweise mit Gutscheinen an kontingentierten Tischen dort essen. Beide Ansätze unterstützen lokale Betriebe und die Einheimischen, deren Restaurants ausgelastet bleiben, aber nicht überfüllt werden.

Chinesen belagern Bucherer in Luzern, für einzelne Geschäfte ein gutes Geschäft, andere gehen leer aus. Bild: Keystone

Grösser gedacht können Landwirtschaftsbetriebe zusammen die Versorgung von Hotels in der Nähe sicherstellen. Für die Vermarktung der Anlagen wäre dieser Lokalkolorit zumindest bei Schweizer Gästen wohl ein Plus. Travel Foundation arbeitet genau an solchen Projekten, auch im Kleinen. In Griechenland versorgen lokale Hersteller Hotels mit biologischem Olivenöl, Wein und Honig, in Mexiko gibt es Konfitüre aus der Region, auch im Hotelshop und in der Türkei beliefern 40 Bauern zusammen mehrere Resorts. Die Projekte laufen auch weiter, wenn Travel Foundation sich zurückzieht, berichtet Mediensprecher Ben Lynam.