«Das Risiko, Sommerferien zu buchen, bleibt überschaubar»

Was haben Sie gedacht, als am Donnerstagmorgen die Meldung eintraf, die USA würden für 30 Tage die Grenzen für Europäer schliessen?

Das ist nochmals ein enorm harter Schlag für die gesamte Reiseindustrie. Ich weiss wirklich nicht, was uns in den kommenden Tagen und Wochen noch erwartet.