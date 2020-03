Schaffen es Schweizer Reisende noch nach Hause?

«Irgendwo im Nirgendwo» befanden sich Josefine Vifian und Anna Lüthi in den letzten Tagen ihrer Fahrradtour, nichts ahnend, radelten sie durch die bosnische Natur. Zurück in der Zivilisation, in einem Café mit Wi-Fi, konnten sie endlich die Nachrichten anschauen.