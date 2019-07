So können Sie in den Ferien Gutes tun

Sie gibt ausserdem den Tipp: «Wenn ein Angebot unbegrenzt verfügbar ist und nicht nur für einen bestimmten Zeitraum für Leute mit bestimmten Qualifikationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es mehr auf die Bedürfnisse der Touristen ausgerichtet ist und nicht auf jene des Projektes.»

Eine weitere Warnflagge sei, wenn ein Anbieter beim Volunteer keine Informationen einholt über seine Qualifizierung und Motivation oder ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn ein Einsatz mit Kindern und Jugendlichen geplant ist. Optimal ist, so Christine Plüss, wenn ein Anbieter detaillierte Angaben zum Einsatzprojekt gibt und seine Ausschreibung keine unrealistischen Erwartungen schüre.

Was mache ich mit der Erfahrung, wenn ich zurück bin? Ein Voluntourismus-Einsatz hat sich erst dann wirklich gelohnt, wenn er auch nachhallt. Fragen Sie sich deshalb bereits vorher: Wie wollen Sie Ihre gemachten Erfahrungen in Ihr Alltagsleben integrieren? Bleiben Sie in Kontakt mit dem Projekt? Engagieren Sie sich vielleicht in der Schweiz dafür, sammeln Spenden oder vermitteln nützliche Kontakte?

Gibt es Alternativen zum Voluntourismus? Wer etwas Gutes tun oder Freiwilligenarbeit leisten will, muss dies nicht per se in den Ferien oder im Ausland tun. Christine Plüss will Interessierte auch dazu motivieren, sich vor der eigenen Haustür zu engagieren: «Es gibt viele tolle Beispiele von Projekten in der Schweiz, wo Freiwillige sehr willkommen sind – sei dies in den Bergen, im Asyl- oder im Sozialwesen.»

Wer aber im Ausland eine einzigartige Erfahrung machen wolle, der müsse nicht unbedingt auf Voluntourismus zurückgreifen. Es sei viel wichtiger, vor Ort offen zu sein, sich Zeit zu nehmen, mit den Einheimischen den Austausch zu pflegen, zu schauen, was die Menschen benötigen und was sie beschäftigt. Dies könne mitunter einen viel sinnvolleren Eindruck hinterlassen – für alle Beteiligten.