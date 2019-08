Das Zigaretten-Mahnmal von Muro

Das Zwischenfazit war sowohl spektakulär als auch niederschmetternd: Innert weniger Stunden wurde ein ganzer Haufen Zigarettenstummel zusammengetragen; ein Bild davon gibt es im «Diario de Mallorca».

Die Aktion bis Ende Saison fortgeführt werden. Was den ganzen Sommer an Stummeln zusammengetragen wird, soll als grosser Haufen direkt beim Strand ausgestellt werden. Mit dem mittlerweile «Schandhaufen» getauften Stummelberg soll die rauchende Bevölkerung auf das Problem aufmerksam gemacht und in der Folge «umerzogen» werden.