Steak statt Spuk

Diese Idylle vermarktet der originellste Cheftouristiker der Schweiz. Philippe Tisserand bewirtete 30 Jahre die Gäste in der Asphaltmine im Val de Travers, jetzt zeigt er der Branche, was Kundennähe ist: «Weil mein Büro in einem Restaurant liegt, können sich die Gäste von morgens sieben Uhr bis Mitternacht mit Informationsmaterial eindecken», sagt Tisserand. «Obwohl ich nur 60 Prozent arbeite, nehme ich übers Handy Anrufe von Gästen von morgens früh bis zum Schlafengehen entgegen. Selbst in den Ferien in Spanien.» Der Tourismus-Chef von Vully-les-Lacs erklärt sein skurriles Dauerengagement: «Wenn schon mal ein potenzieller Gast anruft, so darf man diese Chance nicht verschenken.»

«Hier wachsen Äpfel, keine Cola»

Stolz ist Philippe Tisserand auf den 800 Meter langen Natursandstrand von Salavaux – der längste im europäischen Binnenland. Er wird flankiert vom TCS-Campingplatz. Seit letztem Jahr führt Tisserand am südlichen Ufer des Murtensees einen Strandkiosk mit beschränktem Angebot: «Glace, Wasser und Apfelsaft müssen reichen», schmunzelt der Tausendsassa: «Wenn jemand Cola verlangt, sage ich: Hier wachsen Äpfel, keine Cola.»

Natürlich ist die Getränkekarte im Château Salavaux viel üppiger bestückt, eine Dienstleistung können die Gäste aber nur in den öffentlichen Räumen nützen: In den Zimmern gibt es weder WLAN noch Fernseher. «Wer zu uns kommt, soll sich entspannen können und runterfahren», sagt Raymond Schauss zum Digital-Detox-Konzept. Es gab schon Kundschaft, die das Kleingedruckte übersehen hatte und verärgert abreiste. Sie hatte wohl auch das beeindruckende Interieur, die Kühe auf der Weide vor den Schlossfenstern oder den Herrn des Hauses in seinen verschiedenen Rollen übersehen.

Château Salavaux, Salavaux VD, DZ/F ab 239 Fr., www.chateausalavaux.ch ;www.vully-les-lacs-tourisme.ch



