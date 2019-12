Kinderland, Grossmutter-Piste und eine brandschwarze Abfahrt

Stolz über die Leistung am Rothorn, freut man sich auf die sanften Hänge nebenan im Skigebiet von Sörenberg. Hier ist das Erlebnis tatsächlich ganz anders. Völlig entspannt gleitet der Wintersportler langsam über Hügel und Weiden, durch Wälder und offenes Gelände. Einige Verbindungswege zwischen den Pisten sind so flach, dass man sich beim Hochsteigen auf ein paar Metern aufwärmen kann. Von nicht weniger als fünf Talstationen aus führen Lifte ins Skigebiet – die verschiedenen Zugänge verhindern Staus. Man kann sich gut orientieren, und die Abfahrten sind bestens ausgeschildert.

Ein Vorteil Sörenbergs: Man empfindet den Wintersport nicht als gefährlich, die Pisten sind übersichtlich, und die Stimmung ist ausgesprochen friedlich. Foto: Beat Brechbühl

Auf den hervorragend präparierten Pisten finden sich drei Generationen gleichzeitig zurecht. Die «Grossmutterabfahrt» heisse aber nicht so, weil man sich über Ski fahrende Senioren lustig machen wolle, sagt Tourismusdirektorin Carolina Rüegg: «Das ist eine sehr alte Bezeichnung, die offenbar schon bestand, bevor 1949 der erste Skilift eröffnet wurde.» Die Grosi-Piste ist breit, besonders schön und lädt zum Carven ein. Auch wenn der Andrang an Wochenenden gross ist, kommen sich die Skifahrer nicht in die Quere.

Für Jugendliche gibts die Freestyle-Academy

Dies ist ein Vorteil Sörenbergs: Man empfindet den Wintersport nicht als gefährlich, die Pisten sind übersichtlich, und die Stimmung ist ausgesprochen friedlich. Ein Vater, der mit der Familie seit Jahren hierherkommt, schwärmt von den moderaten Preisen für Skitickets, Ferienwohnungen und Materialmiete. Die Benützung des Kinderlands auf der Rossweid ist sogar gratis.

«Sörenberg ist», bestätigt Carolina Rüegg, «klar auf Familien ausgerichtet.» Aber man begegnet in der Gondel zur Rossweid auch jungen Zürcherinnen, die an diesem Tag bereits zum vierten Mal den Startpunkt des Schlittelwegs ansteuern. Sie sind begeisterte Stammgäste und bringen an Wochenenden immer wieder neue Kolleginnen mit.

Man kann sich auch eine kleine Pause gönnen: Panorama-Aussicht auf den Brienzersee. Foto: Beat Brechbühl

Auch für Freestyler ist gesorgt: Alle Niveaus finden Übungs­möglichkeiten auf Boxen, Rails und Tubes — jährlich kommen neue Elemente hinzu. Jeweils am Mittwoch treffen sich Jugendliche in einer Freestyle-Academy. «In ­Sörenberg lernen sehr viele Kinder Ski fahren, und viele Talente trainieren hier», sagt Carolina ­Rüegg. «Bin i guet gfahre?», ruft ein Knirps vom Lift bei der Husegg dem Trainer zu, bevor er noch einmal unerschrocken durch die Stangen des ausgesteckten Riesen­slaloms kurvt.

An schönen Tagen herrscht in den Bergrestaurants Hochbetrieb. Im Zentrum stehen das grosse Erlebnis-Restaurant Rossweid, das Chäs Stübli Ochsenweid und die Skihütte Schwarzenegg. Die Einheimischen, auf deren gastronomische Auskünfte man sich gerne verlässt, suchen mit Vorliebe das Skihaus Schwand auf, ein heimeliges, unkompliziertes Lokal. Am späteren Nachmittag ist man dann auf den Pisten fast alleine unterwegs. Junge Leute lassen den Skitag in der Schneebar auf der Rossweid ausklingen. Nur die Unermüdlichen nutzen die Lifte bis zur letzten Minute, um dann zur gemütlichen Heubödi-Bar hinunterzugleiten.

Die Reise wurde unterstützt von Sörenberg Flühli Tourismus.