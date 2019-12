In Celerina ist Frau Holle ein Mann

Hinter der Kirche klettert der Ratrac über eine Steigung. Notz hält sein schweres Gerät an und befestigt an besonders exponierten Bäumen dicke orange Polster. «Manchmal frage ich mich, wen ich da vor wem schütze», schmunzelt er. «Den Skifahrer vor dem Baum – oder umgekehrt?»

In diesem Moment taucht zwischen den Bäumen ein Langläufer auf, der nicht wahrhaben will, dass die Loipe noch nicht freigegeben ist. Notz verzichtet darauf, den Mann anzuhalten und zurechtzuweisen. Stattdessen erinnert er sich an jenen «Moment des Schreckens», den er vor Jahren genau hier erlebt habe: «Da kam auch einer plötzlich auf mich zugefahren und hielt voll auf die Ratrac-Schaufel zu. Ich glaubte schon, ich hätte ihn aufgeladen, da tauchte er neben mir auf, grinste mich an – und ich erkannte einen Kollegen.»

Es war einer jener Scherze, die Peter Notz nicht besonders lustig findet, auch wenn er beim Erzählen schmunzelt. Genauso, wie er jeweils in später Nacht, wenn er sein Pistenfahrzeug wieder in die Garage stellt und einen letzten Blick auf die frisch präparierte Spur wirft, dieses unauflösliche Dilemma verspürt. «Da hast du dir Mühe gegeben, hast eine perfekte Loipe für die Langläufer gebaut – und dann machen sie alles wieder kaputt!» Und so fängt morgen Abend alles wieder von vorne an.



