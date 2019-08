Es müssen nicht immer die Grossen sein

Noch ist die Wasseroberfläche so spiegelglatt, dass man den Blick gar nicht nach oben richten muss, um die Berge zu sehen. Kapitän Adriano Beti wirft den Motor der MS Sassalbo an, während Ilario Dorizzi die Taue am Schiffssteg in Le Prese löst. Eine leichte Brise weht über den blaugrünen Lago di Poschiavo – und am liebsten würde man gleich das Kinderlied «Schiffli fahrä uf äm See» anstimmen.