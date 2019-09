Die etwas anderen Ferien auf dem Wasser

Uganda: Riverrafting-Abenteuer auf dem mächtigen Nil

Die ersten Stromschnellen lassen nicht lange auf sich warten. Das Wasser schäumt und spritzt. Es zerrt am Boot und schaukelt die Mannschaft ordentlich durcheinander. Was für ein Heidenspass! Und auch ein bisschen furchteinflössend. Beeindruckend in jedem Fall, denn der Fluss, der da in einem Schlauchboot mit maximal zehn aktiven Passagieren bezwungen wird, ist der mächtige Nil auf seinem Weg durch Uganda. Die Chance, die siebenstündige Riverrafting-Tour trocken zu überstehen, sind denkbar klein. Denn die Stromschnellen gelten als ausgesprochen tückisch. Dazwischen gibt es aber auch immer wieder ruhigere Teilstücke, in denen man friedlich durch die Landschaft treibt. Bei einem Mittagessen auf einer Insel bekommt man dann festen Boden unter den Füssen zu spüren und stärkt sich für die nächste Etappe der 31 Kilometer langen Tour. Zusammen mit Sightseeing-Programm in Kampala und rund um den Victoriasee ein eindrückliches Erlebnis.

Ab ca. 1990 Franken, buchbar bei Private Safaris.

Rumänien: Im Kanu das Naturwunder Donaudelta entdecken

Hier war doch vor Tagen noch eine Passage. Jetzt ist sie nicht mehr auffindbar. Meterhoch baut sich das Schilf wie eine grüne Mauer vor den vier Kanus auf. Die sind mit je zwei Mann Besatzung am Morgen von einer kleinen Flussinsel im Donaudelta aus gestartet, über Altarme und grosse Seen gepaddelt, haben sich durch schmalste Wasserwege fortbewegt und kommen jetzt einfach nicht weiter. Aber das ist normal im Labyrinth des Donaudeltas am Schwarzen Meer. Dort gibt es nämlich schwimmende Miniinseln, die von einem Standort zum nächsten «wandern» und dabei Wasserpassagen verstopfen. Eines der natürlichen Phänomene des grossartigen Biosphärenreservats in Rumänien, in dem etwa 5200 Tier- und Pflanzenarten zu Hause sind – unter anderem der seltene Rosapelikan.

Eine Woche Paddeln im Donaudelta plus eine Woche Wandern in den Karpaten ab ca. 1880 Franken, buchbar bei Hauser Exkursionen oder B&B Travel.

Natur pur: Versteckte Insel im Donaudelta. Foto: Pixabay

Mallorca: Abenteuer entlang der Küste

Eine deutsche Übersetzung gibt es nicht dafür, was einen auf Mallorca erwartet: «Coasteering» – das ist Abenteuer pur und dazu gehört: die felsige Küste im Nordosten der Insel schwimmend zu entdecken, mit Kajaks zu geheimnisvollen Höhlen zu paddeln und einen verborgenen Schatz zu suchen. Nach den sportlichen Aktivitäten auf dem Wasser kann man sich auch mal einen ganzen Tag lang der Sonne am Strand von Formentor hingeben oder das historische Städten Alcúdia mit einer sehr lebendigen Shopping- und Ausgehszene entdecken.

Ab 1595 Franken, buchbar bei Kuoni Sports.

Türkei: Auf einer Luxusjacht Kurs auf einen neuen Lebensstil nehmen