Die Eisbärin und die Landgänger

Vor drei Tagen sind sie in Zürich abgeflogen: 130 abenteuerlustige Schweizer wollen während einer Woche Spitzbergen umrunden. Als der Edelweiss-Airbus nach vier Stunden die tief hängende Wolkendecke durchbricht und im Landeanflug den Blick auf eine archaische Gletscherlandschaft freigibt, herrscht ehrfürchtige Stille. Aus der Vogelperspektive erinnert die mystische Schönheit dieser Inselgruppe an die Heimat, zugleich aber wirkt sie wie eine ferne Welt in einer anderen Zeit.

Die «Krone der Arktis», wie die Norweger ihr Verwaltungsgebiet im Eismeer gerne nennen, ist, gemeinsam mit der im Osten benachbarten russischen Inselgruppe Franz-Josef-Land, Europas äusserster Vorposten, der nördlichste Archipel der Welt. Hinter den Inseln, auf der Höhe des 80. Breitengrads, liegt die Packeiskante. Bis zum Pol sind es keine tausend Kilometer.

«Lass alles stehen und liegen und folge mir in die Arktis!»

Als die MV Spitsbergen vor dem Pier von Longyearbyen den Anker lichtet, zeigen die Uhren späten Nachmittag. Doch was hat das schon zu bedeuten, wenn die Sonne nie untergeht? Wer verdunkelt seine Kabine, um zu schlafen, wenn draussen Eisberge vorüberziehen und Polarbären den Robben nachstellen?

«Es ist ein Weibchen.» Fritz Jantschke hat das Bild auf dem Kameradisplay herangezoomt, bis der gelbliche Fleck die Konturen eines Eisbären annimmt. Mit 70 Jahren ist der Zoologe der Senior im Expeditionsteam. Seit vier Jahrzehnten bereist er die Kon­tinente der Welt und weiht Touristen als sogenannter Lektor in die Geheimnisse der Fauna ein. Die polaren Regionen liegen ihm besonders am Herzen, weil hier das ökologische Gleichgewicht am schutzbedürftigsten sei. «Sie ist ziemlich ausgezehrt», fährt Jantschke fort. «Sieht gefährlich aus – eine hungrige ­Bärin ist unberechenbar.»

Er hebt den besorgten Blick von der Kamera hinüber zur Küste. Jetzt kann man auch von blossem Auge erkennen, dass das Tier seine Schritte zügig am Ufer entlang in südliche Richtung lenkt – genau zu der Stelle, wo ein Bären­jäger vor beinahe hundert Jahren seine Hütte errichtet hatte. Noch heute steht sie da, zwischen zwei Fjorden im Norden der Hauptinsel: eine bescheidene Unterkunft, aus Planken zusammengenagelt, unweit einer Landzunge. Literarisch gebildete Arktisfans kennen die Unterkunft als Ritter-Hütte. Jetzt wissen auch die Passagiere der MV Spitsbergen, was es damit auf sich hat – dank Stien Aadland.