Design auf dem Gipfel, Stille auf der Piste

Nach einer klirrend kalten Nacht verspricht der Himmel einen Prachttag. Auf den Pisten liegen fünf Zentimeter unberührter Neuschnee. Wir fahren am Chäserrugg los, weiter durchs Schwiloch und gleiten durch einen frisch verschneiten Tannenwald. Am Chäserrugg wird das Skifahren zu einem erholsamen Naturerlebnis in grosser Stille. Skifahren am Chäserrugg hat Stil.