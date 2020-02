An der Mosel wirds bunt

Die Gespräche an den weiss gedeckten Tischen verstummen, Gesichtszüge erstarren: Für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Stuttgart-Möhringen e.V. passt die Truppe, die gut gelaunt dem Ausgang des Bordrestaurants zustrebt, ganz und gar nicht auf dieses Schiff: ein lesbisches Paar, ein schwules Paar, komplettiert von einem angegrauten Blinden mit weissem Langstock und sehr junger Assistentin, die augenscheinlich nicht die Tochter ist. Das ungewöhnliche Sextett macht sich auf der fünftägigen Flusskreuzfahrt von Frankfurt am Main nach Trier einen Spass aus der Irritation der Obstfreunde und nennt sich in einem Anflug von Kreativität: The Royal Family of Absurdistan.