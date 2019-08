Auf der Himmelsleiter

Immer wieder kehren Leute beim Einstieg um, auch solche, die mit Bergführern unterwegs sind. Ob es unsere Dreiergruppe schaffen wird, wird sich weisen. Das Wetter jedenfalls zeigt sich von der wohlwollenden Seite. Für die kommenden fünf Tage ist ein stabiles Hoch angekündigt.

Die Grate gleichen dem Rückenkamm eines Sauriers

Vom Sassariente schwingt sich eine gut einen Meter hohe Trockenmauer über den Grat zur Cima di Sassello, dem nächsten Gipfel. Die Mauer ist als «Polenmauer» bekannt. So weit wie möglich laufen wir auf den aufgeschichteten Steinen weiter. Auch diese Mauer ist ein Vorgeschmack. Wie der Rückenkamm eines zahmen Drachens zieht sie sich über die grasbewachsenen Hügel. Ein ganz ähnlicher, aber naturgeschaffener, archaischer Drachenkamm aus imposanten Felstürmchen und schroffen Steilwänden wird sich über die Felsrücken ziehen, denen wir in den kommenden Tagen begegnen werden.

Bald rückt die Capanna Borgna in den Blick, der offizielle ­Ausgangspunkt der Via Alta della ­Verzasca. Hier hatten Mitglieder der Società Escursionistica Verzaschese Anfang der Neunzigerjahre die Idee, mit einem Weg über die Grate die entlegenen Alphütten des Verzascatals miteinander zu verbinden. Manchmal, wie auf der Alp Cornavosa, die erst 2010 fertig erneuert wurde, umfassen die Alpsiedlungen eine ganze Gruppe von Bauten.

Auch die Capanna Borgna besteht aus zwei restaurierten Sennhütten. Am grossen Steintisch sitzt ein Paar in der Abendsonne. Es macht am Rand der Via Alta eine zweitägige Rundtour auf rot-weissen Bergwanderwegen, die auch bei Familien beliebt sind. Ein junger Deutscher klettert aus dem Schlafraum des Nebengebäudes, Wolfgang will «die VAV machen» – allein, was verantwortungslos ist.

Aus den steilen Halden steigt der Geruch von Harz auf

Dabei sind diese Touren schön. Es ist, als würde in dieser Höhe ein Reset-Knopf gedrückt. Eine Grundgelassenheit stellt sich ein, und vieles, was normalerweise unverzichtbar erscheint, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Nur der Speckgeruch mitten in der Nacht erweist sich als gewöhnungsbedürftig. Als wir anderntags aufstehen, sehen wir auf den Matratzen neben uns drei junge Männer tief schlafen. Wir hoffen, dass sie andere Pläne haben als wir und sich das mitternächtliche Brutzeln in der nächsten Hütte nicht wiederholen wird.