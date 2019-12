Auszeit mit Kindern – Chancen und Hürden

Wir haben drei Familien befragt, die es gewagt haben: Sie waren einige Wochen oder Monate auf Reisen. Was die Auszeit mit ihnen gemacht hat, was toll daran war und ob das Reisen mit Kindern wirklich entspannt ist, lesen Sie hier.

Monika Abt reiste alleine mit Lovisa (10), Niklas (8), Hanna (7) und Madlaina (4) von Hawaii über Japan nach Sri Lanka. Sie waren fünf Monate unterwegs, einen Monat lang begleitete Vater Thomas sie.

«Zuhause würden die Kinder nie so viel lernen wie auf Reisen»

Familie Abt ha t einen Plan: Sie wollen während fünf Monaten reisen. Die Kinder werden sie für diese Zeit aus der Schule nehmen und sie dafür während zwei Monaten in Hawaii in den Unterricht schicken. Während die Abmeldung in der Schweiz problemlos klappt, ist es gar nicht so einfach, die Jungmannschaft an einer amerikanischen Schule unterzubringen. Über 50 hawaiianische Schulen kontaktiert Familie Abt sie mit ihrer Idee, die älteren drei der vier Kinder im Inselparadies zur Schule zu schicken. Überall Fehlanzeige, denn es braucht eine spezielle Bewilligung dafür.

Monika Abt mit Lovisa (10), Niklas (8), Hanna (7) und Madlaina (4) auf Hawaii. Foto: Privat

Dann endlich, kurz vor Abreise: Eine Schule auf Kauai ist interessiert und organisiert die notwendigen Papiere. Lovisa und Niklas dürfen die lokale Schule besuchen. Die siebenjährige Hanna, die in der Schweiz in die erste Klasse geht, wird mit Madlaina die Preschool besuchen.

Monika Abt, die als Lehrerin punktuell Stellvertretungen macht und daneben selbstständig ist, kann sich diese Zeit nehmen. Betriebswirt Thomas ist festangestellt, mehr als vier Wochen Ferien am Stück liegen nicht drin. Also zieht Monika alleine mit den vier Kindern los.

Nichts geht über gute Planung (und Humor)

Auf Kauai bleiben sie zwei Monate, tauchen in den Alltag ein. 70 Prozent der Klassenkameraden von Niklas und Lovisa stammen aus der Unterschicht, haben die Insel noch nie verlassen. Die Kinder sehen, wie privilegiert sie in der Schweiz leben – eine wertvolle Lektion. Am Ende ihres Aufenthalts stösst Thomas dazu, gemeinsam besuchen sie Maui und Big Island.