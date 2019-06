Strampelnd durch das Tor des Südens

Boxenstopps à discrétion

Ideal sind auch die vielen Imbissbuden, sogenannte Pitstops oder Radlerjausen. Der immer hungrige Neunjährige, der bei jeder anhalten will, flucht und wirft das Velo auf den Asphalt. Natürlich geben die Eltern nicht nach.

Zur Abkühlung bietet sich das Naturbad am Hang in Nals an. Mit dem Rückenwind, der nachmittags meist aufzieht, lässt sich danach die Strecke bis in die Landeshauptstadt von Südtirol, vorbei an Schloss Sigmundskron, leicht überwinden.

Dass Zürich in Sachen Radwege innerstädtisch von den Südtirolern lernen könnte, zeigt sich in Bozen. Eine separate Einfallsachse für Velos führt direkt ins Zentrum, das Pendant wieder aus der Stadt. Die in beide Richtungen geführte Spur ist leicht breiter als unsere Velo­streifen.

Das ersehnte Ziel: Nach 180 Kilometern wartet der Gardasee. Foto: Getty Images

«Schon wieder Velo fahren?», fragt die Tochter am zweiten Morgen. Sie bettelt um ein eigenes Rad. Der Weg wäre dafür zwar meist sicher genug, aber wir müssten für die Fahrt mehr Zeit aufwenden. Für das Schattenrad ist die Vierjährige etwas zu klein, treten fällt ihr schwer. Motivieren lässt sie sich erst, als eine Familie, die wir schon tags zuvor gekreuzt haben, die Räder rüstet. Und wir versprechen, dass wir auf dem Weg im wärmsten See der Alpen baden werden.

Die Strecke führt abwechslungsreich hinauf nach Eppan und hinunter an den Kalterer See, von den Obstbäumen in die Reben. ­Irgendwann kommen wir vom Weg ab, weil wir den Seezugang suchen und einen Ort für ein Glas Kalterer – und beides nicht finden. Wir kehren erst um, als der Elfjährige das Rad tobend an den Strassenrand knallt und die Tochter zu weinen beginnt. Erschöpft droht sie auf dem Schattenrad einzuschlafen. Zum Glück mag der Neunjährige noch Witze erzählen. Später kommt die Tochter doch noch zu ihrem Bad: Der ­Naturpool des Bio-Hotels Kaufmann erweist sich als wahre Wohltat für Körper und Seele.

Überwältigende Ankunft

Am nächsten Morgen spüren wir die Steigungen in den Muskeln. Wir sind froh, dass die 50 Kilometer bis Trient «in der Gänze flach» sind, wie es im Strecken­beschrieb heisst. Bald werden die beiden Felsabhänge sichtbar, die das Tal verengen: die Salurner Klause, Tor zum Süden, Grenze zwischen der Provinz Südtirol und dem eigentlichen Italien. Ab hier wird italienisch gesprochen und gekocht. Glücklicherweise mag der ältere Sohn bald darauf nicht mehr radeln. Das Ristorante da Silvio bietet bestes italienisches Essen und eine bemerkenswerte Inneneinrichtung des Künstlers Riccardo Schweizer. Der Zwischenhalt stärkt uns für 20 weitere Kilometer unter der sengenden Sonne.