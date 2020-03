Pilgern für Anfänger

Die Vögel zeugen drei Meter über dem Kirchenboden vom Hühnerwunder von Santo Domingo – eine mittelalterliche Legende, die im ganzen Abendland in ­Varianten kursiert. Gebratene Poulets sind die Protagonisten, die angesichts menschlicher Unzulänglichkeiten zu lebendigem Federvieh mutieren. Die diensttuenden Güggel von Santo Domingo dösen vor sich hin, statt die Pilger zu erfreuen. Kräftiges Krähen bedeutete Glück auf dem langen Weg nach Santiago.

Ein Scherzkeks ahmt das Kikeriki des Hahns täuschend echt nach. Worauf eine mittelalterliche Pilgerin vor Rührung in Tränen ausbricht. Wie überall am Jakobsweg blüht das Geschäft mit Andenken. In Santo Domingo warten ­Keramikhühner, bevorzugt im Dress der Fussballer von Barcelona, Atletico Bilbao oder Eibar.

Im Schlafsaal liegen Gäste wie tote Fliegen

In der Regel schauen sich die Buspilgerer am Morgen an Etappenorten wie Burgos oder Léon um. Sie gehen erst auf Wanderschaft, wenn die wahren Jünger Jakobs bereits in den Seilen hängen. Dauerläufer und Vergnügungsreisende treffen sich in der Albergue Nuestra Señora del Pilar in Rabanal del ­Camino, von Isabella Pilar seit einem Vierteljahrhundert energisch geführt.

Die Herberge El Pilar in Rabanal del Camino. Foto: Barbara Blunschi

Im Innenhof kühlen junge Koreanerinnen die brennenden Füsse in Wasserkübeln, im Schlafsaal liegen sinnsuchende Gäste wie tote Fliegen auf den 32 Betten, dämmern, lesen oder hantieren am Smartphone, die Wanderkluft an Haken. Fünf Euro kostet die Übernachtung im eigenen Schlafsack, sieben Euro das herzhafte Mittagessen: Salat, Thunfischpastete, Tortilla, dazu Wasser und Hauswein. Isabella hat die Pilgerunterkunft liebevoll dekoriert mit historischen Bildern und Maultierzaumzeug.

Im Frühling und Herbst sind alle 71 Betten belegt. Zum Glück ist gerade die Nichte aus Bern zu Besuch und packt mit an in der ­Küche. Ihre beiden kleinen Töchter, eine heisst Greta, müssen sich selber beschäftigen. Alle Pilgerherbergen sind mit der typischen Jakobsmuschel gekennzeichnet.