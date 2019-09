Gerade eben noch hatte sich das weite Wasser eines der rund 300 Seen im Donaudelta überraschend vor der Gruppe aufgetan. Bei jedem Windhauch kräuselte sich das silbrige Blau leicht. Mit diesem Szenario hatte niemand gerechnet, als man sich zuvor durch das Labyrinth des Deltas kämpfte, durch enge Wasserstrassen. Und nun ist Cosmin Cocos hinter dem grünen Vorhang verschwunden und scheint nicht mehr aufzutauchen. Plötzlich erschallt ein enttäuschter Ruf: «Hier geht es definitiv nicht weiter!» Der schwarzgelockte Kopf taucht wieder zwischen den Schilfrohren auf. Kurze Zeit später gleitet das Boot zurück ins Wasser des Sumpfsees, und der Guide schaut nachdenklich: «Hier haben sich die Türen verschlossen! Wir drehen um!»

Schilfinseln verschliessen die Eingänge

Merkwürdige Dinge passieren im Donaudelta in Rumänien. Das 5800 Quadratkilometer grosse Biosphärenreservat, in dem sich der Strom in drei Teile verzweigt und dazwischen eine Welt aus Seitenarmen, Sümpfen, Steppen, Feuchtwiesen und Auwäldern bildet, verändert sich ständig. Jährlich schiebt sich die Donau drei Zentimeter weiter ins Schwarze Meer. Die Sedimente, die der Fluss auf seiner Reise durch zehn Länder sammelte, machen es möglich. Schilfinseln treiben auf den Sumpfseen, verändern die Uferlinie und verschliessen Eingänge.

Über Jahrmillionen hat sich hier am östlichsten Punkt der EU eine einmalige Landschaft gebildet. Im Delta, das auf der Liste des Unesco-Weltnaturerbes steht, leben 5200 verschiedene Tier- und Pflanzenarten – ein Wunderwerk der Natur. In diesem Biotop wohnen nur gerade 12000 Menschen. Während sich die allermeisten Touristen auf Kreuzfahrtschiffen über einen kanalisierten Donauarm Richtung Schwarzmeerküste treiben lassen, stossen Individualreisende in Kanus oder kleinen Motorbooten ins Herz des Deltas vor. Aber nur eine limitierte Anzahl darf sich gleichzeitig im Naturschutzgebiet aufhalten.

In Crisan, einem Dorf, das nur aus einer langen Häuserreihe ­besteht, ist am Abend das normale Leben im Gange: Fischer flicken ihre Netze, und in den zwei Dorfläden, die mit den von Neonlicht beschienenen Regalen so aussehen wie zu kommunistischen Zeiten, sind neue Waren eingetroffen. Frauen mit Kopftüchern füllen die Plastiktaschen. Draussen auf der einzigen Strasse des auf einer Sandbank gelegenen Ortes flitzen Kinder auf Velos umher.

Regula aus dem Aargau, die zu der Kanureisegruppe gehört, hat sich mit Äpfeln und Mineralwasser eingedeckt. In der Pension Vasiliu, in der die naturbegeisterten Touristen untergebracht sind, stellt sie fest: «Mein Portemonnaie wurde gestohlen!» Hatten die Skeptiker doch recht, die sie vor der Reise nach Rumänien warnten? Doch Cocos bringt eine Viertelstunde später gute Nachrichten. Er kommt mit der Geldbörse wedelnd durchs Gartentor. Die Schweizerin hatte sie wohl auf dem Weg verloren, ein Nachbar hob sie auf und fragte den Guide, ob sie jemandem aus seiner Reisegruppe gehöre. «Die Welt hier im Delta ist extrem klein», erzählt der Rumäne mit der sonnengebräunten Haut. «In den Dörfern kennt jeder jeden.»