Hier können Sie sich treiben lassen

Die idyllische Tour

Vorbei an alten Mühlen und unberührten Uferabschnitte, durch eindrückliche Schluchten und herbe Natur, dunkle Wälder und weisse Felsbänder zieht der Doubs im Jura seine ruhigen Bahnen. Start ist in Goumois bei der Brücke; die ersten zehn Kilometer ist man in Frankreich, denn die Landesgrenze verläuft hier nicht in der Flussmitte, sondern am Ufer.

Erst in Clairbief bei der Brücke überquert man wieder die Schweizer Grenze. An einem Wehr und nachfolgenden Stromschnellen muss man das Boot vorbeitragen; dann geht die Fahrt auf einem ganz ruhigen Abschnitt weiter, bis man nach insgesamt fünf oder sechs Stunden in Soubey ankommt. Dort ist Schluss, denn weiter unten wird der Doubs zum wilden Wasser mit tückischen Stromschnellen, die allenfalls von erfahrenen Kanuten und Raftern, aber nicht von ungeübten Gummiböötlern durchfahren werden können.

