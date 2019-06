Behutsam durchs Pfefferland

Ahmad kennt sich aus, er könnte im Dschungel überleben. Mit manchen Gruppen geht er eine Woche in die Wildnis. Uns reichen zwei Stunden, bergauf, bergab. Wir sind auf 1000 Meter über Meer, im Süden des malaysischen Teils von Borneo, in der Provinz Sarawak, an der Grenze zu Indonesien.

«Achtung», warnt Ahmad: Ich habe fast einen Rattanzweig gestreift, der am Ende eine scharfe Spitze mit Widerhaken hat: Die schlägt er als Rankhilfe in andere Pflanzen – oder eben in die Haut eines unbedachten Wanderers.

Vom heimischen Waldspaziergang unterscheidet sich auch die Luftfeuchtigkeit, die ist so hoch, dass wir unsere Hemden am liebsten ständig auswringen würden. Und die Tonkulisse! Da ist ein ununterbrochenes Sirren und Summen, akzentuiert durch Melodien, deren Urheber uns Ahmad nennt. Auch den Nashornvogel hört er, das Wappentier von Sarawak; zu Gesicht bekommen wir das spektakuläre Tier nicht. Dafür fangen wir uns etliche Blutegel ein. Nicht alle können wir rechtzeitig ablesen; eine harmlose, aber blutige Angelegenheit.

Whale Watching im Kleinen

Tourismus, wie wir ihn auf Borneo erleben, ist defensiv, ja dezent: Man begibt sich in die Natur, ohne zu stören. Man verhält sich ruhig und wartet ab – morgens, in der Abenddämmerung, in der Nacht. Man gleitet in eine andere Zeit hinein. Und dann kann eine auf einem Ast schlafende Engelskopfechse zum Ereignis werden. Oder eine giftgrün leuchtende Viper. Vier, fünf Flussdelphine, die schnell in der Tiefe verschwinden. Oder die orangen Augen eines Krokodils, das vielleicht fünfzig Meter von unserem Boot entfernt gelassen durchs Wasser zieht. Naturtourismus auf Borneo ist wie Whale Watching im Kleinen. Er ist, um zwei Öko-Modetermini zu bemühen, nachhaltig und ganzheitlich.

Weniger scheu sind die Makaken. Vom Balkon unseres Baumhauses auf der Santubong-Halbinsel nördlich von Kuching können wir sie beobachten. Wir sehen erst, wie sich Wipfel biegen, dann die Affen selbst, in grossen Sprüngen von Baum zu Baum. Manche sind richtig frech: Im Sarawak Cultural Village, einem Freilichtmuseum, verwehrt uns ein Makake auf der Treppe eines Langhauses den Eintritt: Er hat es auf einen Sack mit Keksen abgesehen. Als wir ihn verscheuchen wollen, zeigt er die Zähne und faucht.

Wenn man nicht aufpasst, ist der Proviant weg: Orang-Utan im Semenggok-Reha-Zentrum. Foto: Keystone

Näher kommt man auf Borneo den Orang-Utans. Im Semenggok-Rehabilitationszentrum südlich von Kuching werden in Gefangenschaft geborene oder verletzte Primaten wieder an das Leben in freier Wildbahn gewöhnt. Zweimal am Tag ist Fütterungsstunde im Beisein der Besucher. Rund fünfzig warten schon, die Kameras gezückt, dass sich etwas tut. Und bald tut sich etwas: Zwei orangerostrote Gestalten hangeln sich an dicken Drahtseilen heran und herunter, ergreifen die von Rangern hochgehaltenen Bananenbündel und schälen sie in aller Ruhe. Faszinierend, wie sie dabei alle vier Gliedmassen zugleich als Hand und Fuss benutzen und sich dann affenartig schnell wieder davonmachen.