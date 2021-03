Liebeserklärung ans Mikroskop – Reise in eine Welt, die wir von blossem Auge nicht sehen Von weissen Sporen im Schimmelkäse über Fliegen bis zu grünen Chloroplasten im Spinat: Durch ein Mikroskop betrachtet, glänzen diese Dinge wie Kunstwerke in einem Minimuseum. Peter Haffner (Das Magazin)

Das Ding ist nicht so gefragt, wie neue Handymodelle. Aber der Spass, den es bereitet, ist garantiert nachhaltiger. Illustration: Jan Robert Dünnweller

Initiation

Als ich dreizehn war, träumte ich davon, in die Fussstapfen von Louis Pasteur zu treten, dem Vater der Theorie der Infektionskrankheiten. Er hatte den ersten Impfstoff entwickelt und damit einem Jungen das Leben gerettet, der von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Einmal, sagte ich mir, würde ich in der Galerie solcher Genies einen Ehrenplatz einnehmen.

Da ich mit meinem kleinen Mikroskop weder Bakterien noch Viren sehen konnte, begann ich mit für die Menschheit so gefährlichen Tieren wie Wespen, Mücken und Maikäfern. In der Apotheke fragte ich nach Äther, um die Viecher ruhigzustellen, und bekam das in kleine braune Fläschchen abgefüllte Betäubungsmittel problemlos, wenn ich sagte, was ich damit vorhatte. Hatte ich ein Insekt in einem Konfitüreglas gefangen, tränkte ich einen Wattebausch mit der Flüssigkeit, warf ihn hinein und wartete, bis es keinen Wank mehr tat. Dann kam es auf den Objektträger, und ich schaute durch die Linsen, die aus jeder Stechmücke einen Elefanten machten. Ich genoss die Angstlust, wenn das Ungeheuer aus der Narkose erwachte, sich reckte und streckte und nach mir zu greifen schien wie die ausserirdischen Monster in Science-Fiction-Filmen, die aussehen wie Kakerlaken, die den aufrechten Gang gelernt haben.