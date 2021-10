Aufsichtsrechtlich Anzeige – Reinacher Schule hält gesetzeswidrigen Tenübefehl aufrecht Kleidervorschriften verletzten die Freiheitsrechte, sagt die Bildungsdirektion den Baselbieter Schulen. Trotzdem massregeln Lehrer in Reinach die Kinder weiterhin. Daniel Wahl

Früher waren den Pädagogen Jeans ein Ärgernis, heute sind es Jogginghosen. Doch Kleidervorschriften verletzen die von der Verfassung garantierten Freiheitsrechte. Foto: ZSZ, Esther Michel

Die Feststellung des Amts für Volksschulen (AVS) sorgte für Aufsehen: Enge Kleidervorschriften, welche Baselbieter Schulen teilweise festgelegt haben, griffen die Grundrechte der persönlichen Freiheit an, seien verfassungswidrig und darum illegal. Schulen dürfen lediglich Verbote aussprechen gegen das Tragen von Kleidungen mit sexistischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden Aufdrucken. Einschreiten könne die Schule ferner, wenn die Gesundheit der Kinder gefährdet sei.

Zahlreiche Schulen, etwa die Sekundarschule Pratteln, räumten daraufhin ein, sie müssten über die Bücher gehen und ihre Reglemente anpassen. Die derzeit bei Schülerinnen beliebten langen Jogginghosen beispielsweise sollten wieder zugelassen werden, kam man zum Schluss. Dies, nachdem das AVS in Liestal in einem Schreiben an die Schulleitungen die Baselbieter Schulen Mitte September rechtlich aufgeklärt hatte.