Geflüchtete nur als Vorwand? – Reinacher Einwohnerrat lehnt Feuerwerksverbot ab Farideh Eghbali (Grüne) wollte aus Rücksicht auf ukrainische Geflüchtete Feuerwerk am 1. August verbieten. Das sorgte in der Bevölkerung und auch im Einwohnerrat für Aufregung. Isabelle Thommen

Am 1. August dürfen in Reinach Feuerwerkskörper gezündet werden. Symbolfoto: Moritz Hager (ZSZ)

Er habe viele Reaktionen auf den Bericht in der Zeitung erhalten, betonte der für Sicherheit zuständige Gemeinderat Peter Meier (Die Mitte). Der Anfang April eingereichte Vorstoss von Farideh Eghbali (Grüne) für ein Feuerwerksverbot am Schweizer Nationalfeiertag aus Rücksicht auf traumatisierte Geflüchtete aus der Ukraine erhitzte weit über Reinach hinaus die Gemüter. In der Debatte im Gemeindeparlament am Montagabend war es nicht anders. Die Fronten waren dabei klar besetzt: Die Bürgerlichen wetterten dagegen, SP und Grüne waren indirekt dafür. Auf beiden Seiten gab es mit Markus Maag (SP) und Christoph Layer (GLP) Abweichler von der Fraktionsempfehlung.

Der Gemeinderat hatte sich bereit erklärt, das Postulat entgegenzunehmen. Dies, um zusammen mit der Kommission, die jeweils die offizielle 1. August-Feier organisiert, Abklärungen zu treffen, ob Alternativen zum grossen Feuerwerk möglich wären. Denn in einem Punkt waren sich mehrere Sprecherinnen und Sprecher von links bis rechts einig: Unter der Knallerei leiden alljährlich viele Menschen und vor allem Tiere. Trotzdem scheiterte der Vorstoss mit 24 Nein- zu zwölf Ja-Stimmen deutlich und wurde nicht überwiesen. «Alles Mögliche leidet unter der Knallerei, das ist nicht wegzutun», stellte FDP-Sprecher Jörg Burger klar und zog einen Vergleich zur Knallerei an den Banntagen. Diese Knallerei sei jeweils ein Zeichen der Stärke, der Verteidigung der eigenen Grenzen. Und Flüchtlinge kämen am besten in Länder wie die Schweiz, weil es hier sicher ist – auch wegen solchen Zeichen der Stärke, ist Burger überzeugt.

«Aufgesetzt und tendenziös»

Mehrfach wurde empfohlen, die Geflüchteten über die Traditionen am 1. August aufzuklären und damit zu sensibilisieren. Grünen-Sprecherin Kathrin Joos glaubt aber nicht, dass dies reichen würde. «Die positiven Emotionen, die Feuerwerk in der Bevölkerung auslöst, stehen in keinem Verhältnis zu den negativen Emotionen, die Feuerwerk bei anderen auslösen kann.»

In ihren einleitenden Worten liess Farideh Eghbali das Thema «Geflüchtete» – bewusst oder unbewusst – weg und sprach unter anderem nur über Tiere und ältere Menschen. Denn auch ihr muss in den vergangenen Wochen bewusst geworden sein, dass ihre Forderung für ein Feuerwerksverbot mit dem Argument der traumatisierten Geflüchteten überhaupt nicht gut ankam. Dafür erhielt sie im Einwohnerrat harsche Kritik – vom zuständigen Gemeinderat und sogar von der SP. Man tue den Flüchtlingen keinen Gefallen, wenn sie zu Schuldigen für ein allfälliges Feuerwerksverbot gemacht würden, mahnte SP-Sprecherin Soraya Streib.

Streib deutete an, dass ihre Fraktion womöglich einen neuen Anlauf mit einer anderen Begründung für ein Feuerwerksverbot in Reinach nehmen werde. SP-Abweichler Markus Maag attackierte Farideh Eghbali frontal: «Das Postulat wirkt aufgesetzt und tendenziös. In Reinach leben viele traumatisierte Menschen und Feuerwerk war noch nie Thema. Weshalb sollte man etwas verbieten, das vielen Menschen in zehn Minuten viel Freude bereitet? Mit gezielter Information und über Tradition und Brauch erreicht man sicher mehr als mit einem nicht durchsetzbaren Verbot.»

