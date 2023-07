Open-Air-Kino – Reinach zeigt «Die Goldenen Jahre», «A Man Called Otto» und weitere Filme Mitte August finden in Reinach die 28. Open-Air-Filmtage statt. An vier Abenden werden bis zu 900 Zuschauende auf dem Areal des Fiechten-Schulhauses erwartet. Linus Schauffert

Vier Filme werden vom 11. bis zum 19. August an den Open-Air-Filmtagen Reinach gezeigt. Symbolbild: Getty Images

Bereits zum 28. Mal zeigt die Gemeinde Reinach im Rahmen ihrer Open-Air-Filmtage Streifen auf der grossen Leinwand. Dieses Jahr auf dem Programm: ein Schweizer Film, zwei Filme aus den Vereinigten Staaten und einer aus England.

Eröffnet werden die Filmtage am Freitag, den 11. August, mit «Die Goldenen Jahre». Der Schweizer Film, in dem Esther Gemsch die Hauptrolle spielt, handelt von Alice und Kurt, einem Ehepaar, das nach der Pensionierung des Mannes in einen neuen Lebensabschnitt eintaucht. Gemsch wird an diesem Abend selbst als Stargast zugegen sein.

Das Programm Freitag, 11. August: «Die Goldenen Jahre». Altersempfehlung: 6 Jahre. Samstag, 12. August: «A Man Called Otto». Altersempfehlung: 14 Jahre. Freitag, 18. August: «Where the Crawdads Sing». Altersempfehlung: 14 Jahre. Samstag, 19. August: «Mrs. Harris Goes to Paris». Altersempfehlung: 12 Jahre. Türöffnung: jeweils 18.30 Uhr. Vorstellungsstart: jeweils ca. 21 Uhr. Ort: Schulhaus Fiechten.

Weiter geht es am darauffolgenden Samstag (12.) mit «A Man Called Otto» und in der Folgewoche mit «Where the Crawdads Sing» (18.) und «Mrs. Harris Goes to Paris» (19.).

Der Eintritt zu den Vorstellungen, die jeweils um etwa 21 Uhr auf dem Areal des Schulhauses Fiechten beginnen, ist frei. Dabei ist zu beachten, dass die Sitzplätze nicht nummeriert sind und daher das Prinzip «s het, solang s het» gilt. Bereits ab 18.30 Uhr wird auf dem Gelände Verpflegung angeboten – unter anderem ein Abendessen passend zum gezeigten Film.

Mehr Informationen gibt es auf der Website der Filmtage Reinach.

