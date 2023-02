Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier – Reinach will im nächsten Jahr seinen 850. Geburtstag feiern Um 1174 herum wurde die Basler Vorortsgemeinde zum ersten Mal erwähnt. Allerdings stand in Reinach schon vor 6000 Jahren ein Dorf, und der Ortsname selbst ist römisch. Simon Erlanger

Wird auch er 2024 gefeiert? Die Überreste eines germanischen Kriegers, der um 550 im ehemals römischen «Rinacum», dem heutigen Reinach, lebte. Das war mehr als 600 Jahre vor dem offiziellen Geburtstag des Ortes. Foto: Archiv Tamedia

2024 feiert Reinach seinen 850. Geburtstag. Ein Organisationskomitee hat laut einer Medienmitteilung der Gemeinde vom Dienstag bereits mit den Vorbereitungsarbeiten zum Jubiläum begonnen.

OK-Präsident ist Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP), sekundiert von Gemeinderätin Christine Dollinger (SP) als Vizepräsidentin. «Damit, dass Christine Dollinger als Ressortverantwortliche für Kultur und Begegnung und ich als Gemeindepräsident die Führung im OK übernehmen, beweist der Gemeinderat, dass die Gemeinde zusammen mit der Bevölkerung und für die Bevölkerung ein attraktives Jubiläumsjahr gestalten will», so Melchior Buchs. Reinach wolle sich nach innen und nach aussen als lebendiger und aufgeschlossener Ort zeigen, der Geschichte und Tradition mit Gegenwart und Zukunft verbindet, so Buchs.

Gute Vorbereitung des Jubiläums

Man wolle Reinach im Jubiläumsjahr in seiner ganzen Vielfalt präsentieren. Dabei soll es während des ganzen Jahres Aktivitäten für die ganze Bevölkerung geben. «Das OK wird bis zum Herbst das definitive Programm ausarbeiten», so OK-Präsident Buchs. «Die Arbeiten müssen rasch aufgenommen werden. Es gibt viel zu tun, damit Reinach gut vorbereitet ins Jubiläumsjahr starten kann.»

Wie alt ist Reinach wirklich? Sicher älter als die 850 Jahre, die 2024 gefeiert werden. Schon vor 6000 Jahren stand hier ein Dorf. Der heutige Name «Reinach» stammt vom römischen «Rinacum». Foto: zvg

Zu diesem Zweck sei extra der Verein «366x850 Joor Rynach» gegründet worden, dessen Vorstand gleichzeitig das OK bilde. Für das Jubiläumsjahr stehe ein Startkapital von 50’000 Franken aus einem Legat zur Verfügung. Die weitere Finanzierung will das OK in den kommenden Monaten regeln.

Mit knapp 20’000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Reinach nach Allschwil der zweitgrösste Ort im Baselbiet. Reinach wird zuerst um 1174 schriftlich erwähnt, im Zusammenhang mit dem damaligen Basler Bischof Ludwig II. von Frohburg.

Wie alt ist Reinach wirklich?

Allerdings ist das 850-Jahr-Jubiläum etwas frei gewählt, denn Reinach war schon lange vorher besiedelt, wie zahlreiche Ausgrabungen zeigen. So stand hier schon zur Zeit der Pfahlbauer vor 6000 Jahren ein Dorf, wie eine Notgrabung 2021 im Gebiet Fleischbachstrasse bestätigte. Aus der Bronzezeit stammen die geheimnisvollen «Mondhörner».

Der Name «Rinacum» stammt aus der Römerzeit. Von den fränkischen und alemannischen Eroberern und Besatzern wurde er zu «Reinach» verballhornt. Die Germanen kamen, nachdem die römischen Truppen nach fünf Jahrhunderten die Rheingrenze des Imperiums preisgegeben hatten. Neue Funde machen in Reinach die Landnahme der bewaffneten Neuankömmlinge für das 6. Jahrhundert fassbar, wie die Archäologie Baselland letztes Jahr kommunizierte.



