Speziell für Kinder – Reinach veröffentlicht neue Website Ein liebevoll gestalteter Stadtplan, ein Forum für Diskussionen und Infos zur Reinacher Politik: Das ist auf der neuen, kindgerechten Website der Gemeinde Reinach zu finden. Linus Schauffert

Bunt und verspielt kommt die neue Website der Gemeinde Reinach daher. Foto: Gemeinde Reinach

Die Gemeinde Reinach liess sich für ihre jüngsten Bewohner etwas besonderes einfallen: eine Website, speziell für Kinder. Bunt, informativ und altersgerecht kommt sie daher.

Die Idee dahinter ist, dass sich Kinder in Reinach «wohlfühlen und zurechtfinden» sollen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Dafür sei die Website in einer für Kinder angemessenen Sprache gehalten und ansprechend gestaltet. Auch wurden Kinder aus der Primarstufe während des Entstehungsprozesses beigezogen und konnten die Seite wesentlich mitgestalten.

Stadtplan im Wimmelbild-Design

Auf der Website sind Themen wie die Politik Reinachs, Kinderrechte oder aktuelle Mitteilungen zu finden. Zudem gibt es ein Forum, in dem die Kinder sich untereinander austauschen können, und einen Stadtplan im Wimmelbild-Design, welcher laut Gemeinde das Herzstück der Seite darstellt. Dieser kann als PDF heruntergeladen oder im Stadtbüro bezogen werden und zeigt Orte, die besonders für Kinder geeignet sind. Beispielsweise Spielplätze, Sportanlagen, Kindergärten oder Schulhäuser.

Extra für die Website wurde auch die Legende des Kägentiers weitergedichtet. Dieses hat nun ein Ei gelegt, aus dem «Kägi» geschlüpft ist, ein drachenähnliches Wesen, welches den Kindern bei der Navigation auf der Seite helfen soll. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die Stiftung Mercator Schweiz und Unicef Schweiz und Liechtenstein.

Der Stadtplan zeigt Aufenthaltsorte, die für Kinder geeignet sind. Foto: Gemeinde Reinach

