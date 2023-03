Junge Forscher willkommen – Reinach schafft Platz für Life-Science-Start-ups Im August eröffnet im Gewerbegebiet Kägen ein neuer Campus, der Jungunternehmen komplett ausgestattete Laborflächen und weitere Serviceleistungen zur Verfügung stellt. Dorothea Gängel

Wird im August 2023 eröffnet: Das iCity Reinach. Foto: zVg

Die Region Basel ist einer der weltweit führenden Standorte in den Life-Sciences. Entsprechend viel wird getan, um die Attraktivität für die Ansiedlung junger Biotech- und Pharma-Unternehmen aus dem In- und Ausland immer weiter zu verbessern. Genau das geschieht derzeit im Industrie- und Gewerbegebiet Kägen in Reinach.

Im August 2023 eröffnet der Verein Innovation City (iCity) dort auf einer Fläche von über 10’000 Quadratmetern voll ausgestattete Labore, Co-Working-Spaces sowie Seminar- und Strategieräume. «Es entsteht ein Forschungs- und Entwicklungscampus für neu gegründete Biotech- und Pharma-Firmen oder Forschungsteams, die sich dort günstig einmieten können – sowohl kurz- als auch langfristig», sagt Melchior Buchs, Gemeindepräsident von Reinach. «Das können Start-ups sein, aber auch Forschungsgruppen, die zum Beispiel an der Universität Basel oder in bereits bestehenden Unternehmen entstehen und sich an diesem Standort eigenständig machen.»

Kita-Plätze und Catering gehören mit zum Angebot

Weil die Laborausrüstung bereits vorhanden war und vom Vormieter übernommen werden konnte, stellt iCity diese zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Damit bieten sich für Start-ups optimale Startbedingungen, denn sie können sich ganz auf den wissenschaftlichen Fortschritt und den Aufbau ihres Unternehmens fokussieren und direkt starten. Diesem Ziel dient noch ein weiteres fortschrittliches Angebot: Direkt auf dem Gelände sind Kita-Plätze geplant, und ein Catering sorgt dafür, dass auch die Versorgung mit Mahlzeiten rund um die Uhr gewährleistet ist.

Der grösste Player im Industrie- und Gewerbegebiet Kägen ist Endress + Hauser – das Unternehmen hat hier seinen Hauptsitz. Die Nähe zu einem solchen weltweit agierenden, innovativen Betrieb ist ein weiterer Vorteil für Jungunternehmen. «Damit bietet das Gewerbegebiet für den Campus eine Plattform zum Austausch und ideale Voraussetzungen, um sich zu etablieren und zu vernetzen», sagt Melchior Buchs. Die Belebung des Gewerbegebiets ist auch im Interesse der Gemeinde Reinach, die dem Projekt von iCity, das vor knapp drei Jahren startete, offen gegenübersteht.

Melchior Buchs, der Gemeindepräsident von Reinach, ist stolz auf das neue Start-up-Angebot im Gewerbegebiet Kägen. Foto: zVg

Mit der International School Basel (ISB) verfügt Reinach nicht nur über eine englischsprachige Schule, auch das Freizeitangebot in Reinach bietet genügend Möglichkeiten für junge Familien und Expats. «Die Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets ist bereits heute gut», sagt Buchs. Mit der beschlossenen direkten Veloverbindung zum S-Bahn-Anschluss in Dornach wird diese weiter verbessert.»

Gemäss Melchior Buchs laufen derzeit bereits erste Verhandlungen mit Interessenten für iCity Reinach. Er ist überzeugt, dass das Projekt eine Bereicherung für die Region Basel ist, da der Bedarf an kurzfristig nutzbaren und erschwinglichen Laboreinrichtungen in der Region Basel gross ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.