Kontroverse um Sparmassnahme – Reinach mit nur noch fünf Gemeinderäten? Der Reinacher Einwohnerrat tut sich schwer mit der Verkleinerung des Gemeinderats, mit der jährlich 76’000 Franken gespart werden könnten. Die Entscheidung wurde vertagt. Tobias Gfeller

Das offizielle Bild des Gemeinderats von Reinach mit (von links) Markus Huber, Christine Dollinger, Melchior Buchs, Ferdinand Pulver, Béatrix von Sury, Peter J. Meier und Doris Vögeli. Foto: Gemeinde Reinach

Die Diskussion wirkte zeitweise grotesk. Nachdem der Reinacher Einwohnerrat im vergangenen Jahr den Sparhebel bei diversen Organisationen angesetzt hatte und sich selber die Sitzungsgelder um 10 Prozent gekürzt hatte, um dem strukturellen Defizit Herr zu werden, ging es am Montagabend um die Verkleinerung des Gemeinderats von heute sieben auf neu fünf Mitglieder. Das würde jährlich 76’000 Franken an Ersparnissen bringen, heisst es in der Vorlage. Der Einwohnerrat soll gemäss Vorschlag von heute 40 auf neu 36 Mitglieder verkleinert werden.