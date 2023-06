Jazz Weekend mit Gottesdienst – Reinach lockt Ende Juni mit musikalischen Klängen Zum 23. Mal lädt die Gemeinde Reinach am 24. und 25. Juni zum Jazz Weekend ein. Zwölf Bands werden auf vier Bühnen ihr Können zeigen. Linus Schauffert

Auch 2019 lockte das Jazz Weekend Reinach die Leute ins Stadtzentrum. Archivfoto: Florian Baertschiger

Es dauert nicht mehr lange, bis sich die Gemeinde Reinach wieder einmal im Ausnahmezustand befindet. Der Grund dafür: Jazz.

Denn bereits zum 23. Mal lädt die Baselbieter Gemeinde zum Jazz Weekend Reinach ein. Dieses findet vom 24. bis zum 25. Juni statt und wird voraussichtlich Hunderte Musikliebhaber ins Stadtzentrum locken.

Auf vier Bühnen geben zwölf Bands und zwei Formationen der Musikschule ihr Können zum Besten. Gespielt wird am Samstagabend an folgenden Orten: auf dem Gemeindehausplatz, dem Angensteinerplatz, dem Feigenwinterplatz sowie auf dem Vorplatz der Schreinerei Wenger (Ziegelgasse). Daher werden am ersten Tag des Festivals die Kirch- sowie die Ziegelgasse teilweise gesperrt sein.

Eröffnet wird das 23. Jazz Weekend Reinach am Samstag, um 17.30 Uhr, von der Streetbandits Marching Band. Danach wird sich bis um 23.45 Uhr Band an Band reihen. Am Sonntag findet dann wieder der Jazz-Gottesdienst statt, welcher von einem Chor und einer Bigband begleitet wird. Danach wird noch bis um 14 Uhr gespielt – aber nur auf dem Gemeindehausplatz.

Das ganze Programm des 23. Jazz Weekend Reinach finden Sie hier.

