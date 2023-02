Nach Nein zum Quartierplan – Reinach lanciert das Projekt «Buch-Hain 2» Das Buchloch-Areal soll mittels vereinfachtem Quartierplanverfahren entwickelt werden. Dadurch wird der Einwohnerrat ausgeschaltet, und ein Referendum wird nicht mehr möglich sein. Gegner des Projekts sehen dies als Schachzug der Gemeinde. Tobias Burkard

Das Buchloch-Areal in Reinach soll nun mittels vereinfachtem Quartierplan entwickelt werden. Foto: Pino Covino

Naturschutz oder neuer Siedlungsraum? An dieser Frage scheiden sich die Geister in Reinach, besonders wenn es um das Areal Buchloch geht. Nachdem das Reinacher Stimmvolk den Quartierplan Buch-Hain vor rund zwei Jahren abgelehnt hatte, geht das Hin und Her nun in die nächste Runde. Die Eigentümerin des Areals, die Fagus Immobilien AG, hat sich nun entschieden, das Areal im vereinfachten Quartierplanverfahren zu entwickeln.

Gegenüber dem ordentlichen Verfahren gibt es hierbei einen entscheidenden Unterschied: Der Einwohnerrat besitzt keine Entscheidungsmacht mehr. Es liegt also allein am Gemeinderat, ein Projekt an- oder abzulehnen. Das vereinfachte Verfahren ist nun nicht mehr referendumsfähig. Dies, nachdem 2014 das fakultative sowie 2021 das Volksreferendum die Bebauung des Areals verhinderten. Ein zusätzlicher Unterschied des vereinfachten Verfahrens ist, dass es weniger dichtes Bauen als der 2021 abgelehnte Quartierplan erlaubt. Dafür kann ein zusätzliches Stockwerk in die Höhe gebaut werden.

Ein Schachzug der Gemeinde?

Nun musste gemäss Forderung des kantonalen Amtes für Raumplanung ein Naturinventar für die Zone mit Quartierplanpflicht erstellt werden. Im Frühjahr 2022 habe die Gemeinde laut eigenen Angaben deshalb eine solche Inventarisierung bei einer externen Firma in Auftrag gegeben. Im nun veröffentlichten Dokument kommen die Autoren zum Fazit, dass die Biodiversität der Buchloch-Landschaft in vielen Bereichen «unterdurchschnittlich bis höchstens durchschnittlich» sei. In wenigen Bereichen rage die Biodiversität jedoch heraus (Amphibien, Fledermäuse), worin sie regionale Bedeutung erhalte.

Mögliche Bautätigkeiten seien mit «umfassenden naturschützerischen Auflagen und flankierenden Aufwertungen zu ergänzen». Denn auch wenn auf den Baulandparzellen selber keine überragenden Naturwerte feststellbar seien, lasse sich ihr Einfluss auf die lokale Biodiversität aufgrund der Nähe zum Naturschutzgebiet als Erweiterung und Vernetzungsachse «nicht wegdiskutieren», so der Bericht.

Für Katrin Joos (Grüne), Einwohnerrätin Reinachs und 2021 Mitglied des Referendumskomitees, geht das zu weit. Sie sieht eine fatale Fehleinschätzung im Naturinventar. So sei übersehen worden, dass auf der westlichen Bauparzelle unterirdisch ein Bach fliesse. Das könne man auf alten Karten nachsehen. «So gesehen wäre das Buchloch ein Bachgebiet, das würde auch die hohe Feuchtigkeit erklären.» Dieser Unterschied hätte gemäss Joos grossen Einfluss auf die Bedeutung des Areals als Lebensraum und daher auch auf die Baupläne. Dass nun das vereinfachte Quartierplanverfahren zum Zug kommt, sieht sie als Schachzug der Gemeinde. «Es besteht zwar die Option, Beschwerde einzulegen, realistisch gesehen hat dies jedoch wenig Chancen auf Erfolg», so Joos.

Noch wurde kein Projekt abgesegnet

Melchior Buchs (FDP), Gemeindepräsident von Reinach, stellt auf Anfrage klar: «Im Moment ist noch kein Quartierplanverfahren gestartet.» Die Gemeinde habe das Inventar in einem frühen Stadium der Planung durchführen wollen. Als Nächstes seien nun hydrologische Untersuchungen geplant, worauf die Bauherrschaft ein Bebauungskonzept erarbeiten wird, das den Bedingungen des vereinfachten Quartierplanverfahrens entsprechen soll.

Falls der Gemeinderat das Bebauungskonzept dafür freigibt, wird das Quartierplanverfahren Buch-Hain 2 starten. Buchs geht von weiterem Widerstand aus, mit dem es allerdings umzugehen gilt, denn: «Das Areal ist nach wie vor Bauland», so Buchs. Es stehe also grundsätzlich nicht zur Diskussion, ob gebaut werden soll, sondern nur, wie. Zu den im Inventar geforderten naturschützerischen Auflagen sagt er: «Schon im ordentlichen Projekt gab es solche Auflagen.» Daher sei beispielsweise geplant gewesen, den Hinterteil der Fläche baufrei zu halten. Im neuen Projekt kann diese Fläche allenfalls vergrössert werden.

