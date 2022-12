Stinkende Schulprovisorien – Reinach ist auf gutem Weg, sein Schadstoffproblem zu lösen In den vergangenen Monaten sorgten erhöhte Schadstoffwerte in zwei Reinacher Schulprovisorien für Beunruhigung. Neue Messungen ergeben, dass die Werte weiter gesunken sind. Lea Buser

Im Provisorium für die Sekundarschule Lochacker sind die Messwerte unter den Richtwert I gesunken. Foto: Pino Covino

Unangenehme Gerüche, Kopfschmerzen, Hautjucken: So machten sich die erhöhten Schadstoffwerte im Schulraumprovisorium Surmatten sowie dem Provisorium der Sekundarschule Lochacker in Reinach bemerkbar.

Im Juni veranlasste die Gemeinde Luftmessungen im Provisorium Surmatten. Deren Ergebnisse zeigten, dass die Werte mehrerer Schadstoffe erhöht waren. Konkret war im Juli der Richtwert II, der sogenannte Gefahrenrichtwert, in zwei Fällen (Xylole und C7-C8-Alkylbenzole) überschritten, wie die BaZ berichtete. In einem solchen Fall gilt es laut deutschem Umweltbundesamt, unverzüglich zu handeln.

Die Gemeinde setzte daraufhin Luftreinigungsgeräte ein, zudem wurde vermehrt gelüftet. In den Schulherbstferien wurden erneute Messungen angeordnet, welche die Fachfirma HPC aus Dortmund durchführte.

Nun teilt Reinach mit, dass die Luftreiniger Wirkung zeigen würden: Die Konzentration sämtlicher Stoffe habe sich «stark reduziert. Bis auf einzelne Ausnahmen wurden keine Überschreitungen von bedenklichen Stoffen gemessen», wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Einzig die Alkylbenzole lägen noch knapp über dem Richtwert I, teilt die Reinacher Gemeinderätin Béatrix von Sury der BaZ mit.

Auch insgesamt befänden sich die Konzentrationen der flüchtigen Stoffe noch nicht dauerhaft unter dem Richtwert I, weshalb die Luftreiniger weiterhin in Betrieb bleiben und regelmässig gelüftet werden soll. Mit diesen Massnahmen könne das Provisorium ohne Einschränkungen genutzt werden, und es bestehe auch kein gesundheitliches Risiko.

Niedrigere Konzentration im Provisorium Lochacker

Der Kanton, der für die Sekundarschule zuständig ist, gab am Donnerstag ebenfalls die Ergebnisse seiner Messungen bekannt. Demnach nehme die Konzentration der Stoffe im Provisorium der Schule Lochacker kontinuierlich ab, sämtliche Stoffgruppen würden den Richtwert I unterschreiten.

Nachdem die erhöhten Werte im Sommer festgestellt worden waren, veranlasste auch der Kanton die Installation von Luftreinigungsgeräten. Deren Aktivkohlefilter wurden inzwischen erneuert. Genau wie die Gemeinde Reinach will auch der Kanton die Geräte weiterhin in Betrieb lassen. In etwa zwei Monaten soll schliesslich eine weitere Kontrollmessung stattfinden.

Dass in den Herbstferien fleissig geheizt wurde, «hatte sicher einen positiven Effekt», sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Über die Weihnachtsferien werde diese Massnahme erneut umgesetzt werden, so Bürki weiter.

Die Herstellerfirma der Containermodule habe ebenfalls Messungen vorgenommen, teilt die BUD mit. Auf diese Weise soll herausgefunden werden, welche Bauteile den Ursprung der flüchtigen Stoffe darstellen. Die entsprechenden Abklärungen laufen aktuell noch.



