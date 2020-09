Neues Schulhaus ist unbestritten – Reinach braucht das «Halbjahrhundertprojekt» Am 27. September stimmt die Gemeinde über den Neubau des Primarschulhauses Surbaum für knapp 50 Millionen Franken ab. Tobias Gfeller

Während der zweijährigen Bauzeit des neuen Schulhauses werden die Schülerinnen und Schüler in einem Provisorium auf dem Parkplatz Weiermatten unterrichtet.

Die Vorgabe war klar: Der Platz soll effizient für den Schulbetrieb genutzt werden. Der Eingangsbereich kann abends bei Veranstaltungen als Aula oder bei Regen von den Kindern als Pausenplatz genutzt werden. In den Klassenzimmern haben Schränke nichts verloren. Lehrpersonen sollen ihr Material in dafür vorgesehenen «Réduits» zwischenlagern. Die Gänge und Treppenhäuser sind gerade so gross, wie sie sein müssen. Trotzdem soll es im Neubau bei Bedarf Platz für drei zusätzliche Klassenzimmer geben. Im neuen Schulhaus sollen drei Primarklassenzüge von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichtet werden. Im bestehenden Bau aus den 1960er-Jahren haben zwei Klassenzüge Platz. Dazu ist eine Dreifachturnhalle geplant. Während der zweijährigen Bauzeit werden die Schülerinnen und Schüler in einem Provisorium auf dem Parkplatz Weiermatten unterrichtet.