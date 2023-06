Grosses Bauprojekt – Reigoldswil will sich neu erfinden Ein grösserer baulicher Eingriff steht dem pittoresken Dorf Reigoldswil im Baselbieter Bezirk Waldenburg bevor. Dort soll schon bald das Gemeindezentrum abgerissen werden. Simon Erlanger

Die rund 50 Jahre alte Gemeindeverwaltung von Reigoldswil soll schon bald einer Wohnüberbauung weichen. Foto: zvg

Neben dem alten Gemeindehaus soll bis 2027 auch das Feuerwehrmagazin durch vier dreistöckige Mehrfamilienhäuser inklusive Gesundheitszentrum ersetzt werden. Wie die Sissacher «Volksstimme» berichtet, haben die Gemeindebehörden am Montagabend über entsprechende Planungen informiert. Über hundert Personen waren anwesend, laut «Volksstimme» doppelt so viele wie sonst an einer Gemeindeversammlung.

Im Zentrum des Projektes steht eine 2600 Quadratmeter grosse Parzelle neben dem Dorfplatz. Darauf steht seit rund 50 Jahren das Gemeindezentrum, samt Gemeindesaal und vier Wohnungen. Unmittelbar daneben befindet sich das Feuerwehrmagazin. Schon seit 2017 macht sich der Gemeinderat Gedanken um die Zukunft des Komplexes. Im Dezember soll nun die Gemeindeversammlung einen Grundsatzentscheid dazu treffen, ob das alte Gemeindezentrum saniert oder abgerissen wird.

Laut Gemeindebehörden kostet eine Sanierung die Gemeinde rund 3,5 Millionen Franken. Ein Abbruch sei mit 325’000 Franken deutlich billiger. Der Bau der vier neuen Gebäude mit Gesundheitszentrum und 20 bis 24 Wohnungen inklusive unterirdischen Parkings soll durch einen Investor im Baurecht gestemmt werden.

Die Gemeindeverwaltung soll schon in der ersten Hälfte 2024 in das ehemalige Kantonalbankgebäude am Dorfplatz ziehen, die Feuerwehr in den Werkhof.



