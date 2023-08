Reigoldswil erhält neue Gemeindespitze – Der Finanzchef wird neuer Gemeindeverwalter Elf Kandidaten meldeten sich. Am Schluss wurde der aktuelle, für die Finanzen zuständige Gemeinderat Markus Dörflinger neuer Chef der Verwaltung von Reigoldswil. Simon Erlanger

In Reigoldswil wird ein Gemeinderat zum Gemeindeverwalter gewählt. Er muss mit dem geplanten Umzug der Gemeindeverwaltung und der Errichtung einer grossen Überbauung im Dorf grosse Projekte stemme. Foto: PD

Der Gemeinderat von Reigoldswil hat an der Gemeindeversammlung vom Montag einen neuen Gemeindeverwalter präsentiert. Es ist der aktuelle Finanzchef der Gemeinde, Markus Dörflinger.

Er wird die Stelle am 1. November antreten, so die Sissacher «Volksstimme». Gemeindepräsident Fritz Sutter spreche von einem Glücksfall. Der 60-jährige bisherige Gemeinderat Dörflinger, der bisher für die Finanzen zuständig war, sei ein ausgewiesener Fachmann und Allrounder mit einem prall gefüllten Rucksack an Berufserfahrung.

Der neue Gemeindeverwalter heisst Markus Dörflinger. Foto: zVg

Für Gemeindepräsident Fritz Sutter sei Markus Dörflinger ein kompetenter Nachfolger für Roland Minder, der nach 14 Jahren aus verschiedenen Gründen vom Gemeinderat auf Mitte Jahr hin freigestellt worden ist.

Die Wahl von Dörflinger durch den Gesamtgemeinderat sei einstimmig erfolgt, so die «Volksstimme». Die nächste grosse Pendenz in Reigoldswil ist der Entscheid über den Umzug der Gemeindeverwaltung und über die Errichtung einer grossen Rendite-Überbauung am Ort der alten Verwaltung. Darüber entschieden wird an der nächsten Gemeindeversammlung im Dezember.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.