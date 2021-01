Zwischenfall am Euro-Airport – Reifen bei Landung geplatzt – Piste mehrere Stunden gesperrt Am Dienstag landete am Basler Flughafen eine Airbus-Maschine mit einem defekten Bugfahrwerk. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Simon Bordier

Wegen eines Defekts am vorderen Fahrwerk dieses Flugzeugs musste die Hauptpiste des Euro-Airports vorübergehend gesperrt werden. Screenshot: YouTube

Am Dienstag wurde die Hauptpiste des Euro-Airports wegen eines technischen Problems eines Flugzeugs bei der Landung vorübergehend geschlossen, wie eine Flughafensprecherin auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Die Piste war vom Zeitpunkt der Landung um 12.05 Uhr bis 17.30 Uhr gesperrt.

Von dem Problem war eine Airbus-Maschine der Pegasus Airlines betroffen. Gemäss dem Aviatik-Portal avherald.com war das Bugfahrwerk des Flugzeugs um 90 Grad verdreht, in der Folge platzten während des Landemanövers beide Reifen. Eines der Bugräder sei abgeschliffen gewesen, bevor das Flugzeug auf der Piste zum Stillstand kam, schreibt das Portal. Die Maschine kam trotz der Störung nicht von der Landebahn ab. In den sozialen Medien kursierten kurz nach dem Vorfall Bilder von der Unglücksmaschine.

«Die Sicherheit der Passagiere und der Crewmitglieder war gewährleistet», sagt die Flughafensprecherin. Die Insassen hätten das Flugzeug auf der Piste verlassen und seien mit den Flughafenbussen zum Terminal gebracht worden. Zudem stand die Flughafenfeuerwehr im Einsatz.

Das Maschine des Typs Airbus A320-200N war vom Flughafen Sabiha Gökçen in Istanbul abgeflogen und landete am Dienstag gegen Mittag am Euro-Airport Basel-Mulhouse. Gemäss avherald.com verliefen Sinkflug und Anflug normal. Die Untersuchung des Vorfalls obliegt den staatlichen Behörden.