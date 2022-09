7 Fakten zu Pizza – Reicht es, 45 Sekunden zu kneten? Das Standardwerk «Modernist Pizza» hat 1700 Seiten und enthält 1000 Rezepte. Man erfährt alles, aber auch wirklich alles über die beliebte Speise. Daniel Böniger

Ist Pizza nur in Italien zu Hause? Gleich noch eine Frage, die das Buch stellt. Foto: PD

Man sieht es immer wieder in renommierten Küchen in der Ecke stehen: Das Standardwerk «Modernist Cuisine», in welchem praktisch die ganze zeitgenössische Kochkunst mit aufwendigen Bildern und cleveren Experimenten auseinandergenommen wird. Nachdem die Macher des Buchs, Nathan Myhrvold und Francisco Migoya, sich am Brotofen abgerackert haben (»Modernist Bread»), befasst sich das neueste Werk eingehend mit Pizza. Wir haben sieben erstaunliche Fakten aus dem Buch herausgepickt: