Historischer G-7-Entscheid – Reichenclub einigt sich auf Mindeststeuern für Firmen Die sieben grössten westlichen Industriestaaten wollen Multis mit mindestens 15 Prozent besteuern. Martin Suter

Sie ist die treibende Kraft hinter der historischen Vereinbarung: US-Finanzministerin Janet Yellen. Foto: Getty Images

Auf ihrem Treffen in London haben sich die Finanzminister der G-7-Industriestaaten gestern auf eine historische Lösung für das Problem der internationalen Steuerkonkurrenz geeinigt. Sie wollen alle Unternehmen ab 10 Prozent Gewinnmarge effektiv zu mindestens 15 Prozent besteuern. Wenn der Plan in den einzelnen Ländern abgesegnet und von zusätzlichen Staaten übernommen wird, könnte die tiefgreifendste internationale Reform der Unternehmensbesteuerung seit Jahrzehnten zustande kommen.

Die Übereinkunft werde das globale Steuersystem «für das digitale Zeitalter fitmachen» und sicherstellen, dass «die richtigen Unternehmen am richtigen Ort die richtigen Steuern zahlen», sagte der britische Schatzkanzler Rishi Sunak enthusiastisch. US-Finanzministerin Janet Yellen, die treibende Kraft hinter der Vereinbarung, sprach von einer «wesentlichen» und «noch nie da gewesenen» Einigung. «Die globale Mindeststeuer würde das Unterbietungsrennen bei der Unternehmensbesteuerung beenden und Fairness für die Mittelklasse und die arbeitende Bevölkerung herstellen, in den USA und in der ganzen Welt.»