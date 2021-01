Sechs Fakten zur Virusmutation – Reichen die Massnahmen gegen die neue Corona-Variante? Der aktuelle Wissensstand Die Mutation aus England breitet sich auch in der Schweiz aus. Sind wir dafür gewappnet? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Nik Walter , Anke Fossgreen , Barbara Reye

In Wengen hat sich die neue Virusvariante aus England schnell ausgebreitet: Im Dorf wird getestet. Foto: Stefano Schröter

Was weiss man über die Ausbreitung der neuen Virusvariante?

Zuerst war es nur ein Verdacht, dann haben sich die Indizien verdichtet: Die neue Virusvariante B1.1.7, die zuerst in England aufgetaucht war, kann sich deutlich besser ausbreiten, sie ist um 50 bis 70 Prozent infektiöser. Man habe verschiedene andere Erklärungen geprüft für die beobachteten starken Anstiege der Fallzahlen, sagt Antoine Flahault, Direktor des Institute of Global Health an der Universität Genf und Mitglied der Covid-19-Taskforce. «Es gab aber keine anderen Erklärungen.»

In England hat sich die neue Virusvariante seit Anfang Dezember rasend schnell ausgebreitet. Gemäss Angaben des «Office of National Statistics» dominierte die neue Virusvariante Anfang Januar vor allem in London, im Osten und im Südosten mit einer Prävalenz von bis zu 80 Prozent aller sequenzierten Virenproben.

In der Schweiz ist die neue Virusvariante erstmals am 24. Dezember aufgetaucht. Seither hat man sie laut Martin Ackermann, dem Leiter der Covid-19-Taskforce, in 120 sequenzierten Proben entdeckt, das entspreche derzeit etwa 2 bis 5 Prozent aller Proben. Ackermann befürchtet, dass sich die mutierte Variante auch bei uns rasch ausbreiten könnte, man müsse von einer Verdoppelung jede Woche ausgehen (hier gehts zum Ticker der Pressekonferenz): Bereits im Februar könnte B1.1.7 laut Ackermann mehr als die Hälfte aller kursierenden Sars-CoV-2-Viren ausmachen.

Martin Ackermann, Chef der Covid-19-Taskforce, spricht an der Corona-Medienkonferenz vom Donnerstag, 14. Januar 2021. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die bislang dramatischste Entwicklung zeigt sich in Irland. Seit etwa Ende Dezember schossen dort die Fallzahlen fast senkrecht in die Höhe. Dabei sei Irland dasjenige Land in Europa gewesen, das die zweite Welle am besten gedrückt habe, sagt Flahault. Ende Dezember betrug die Prävalenz der Virusvariante B1.1.7 rund ein Prozent, eine Woche später 10 Prozent und nochmals eine Woche später 25 Prozent. Die jüngste Entwicklung gibt aber Anlass zu Hoffnung. Seit Anfang dieser Woche gehen die Zahlen wieder leicht runter.

Insgesamt ist die neue Variante B1.1.7 bereits in dreissig Ländern nachgewiesen worden, unter anderen auch in Frankreich, Israel und Dänemark. In Israel steigt die Kurve der Neuinfektionen derzeit steil an, in Dänemark hingegen hat sich die Zahl der Neuinfektionen seit Mitte Dezember mehr als halbiert. Das habe damit zu tun, dass die Dänen proaktiv gehandelt und die Massnahmen früh genug verschärft hätten, sagt Flahault. Allerdings verbreitet sich auch in Dänemark die neue Mutante weiterhin. In nur vier Wochen stieg die Prävalenz der Virusvariante B1.1.7 von 0,4 Prozent auf aktuell 3,4 Prozent.

Reichen die beschlossenen Massnahmen, um die mutierte Virusvariante in Schach zu halten?

Das weiss derzeit niemand. Gut sei aber, dass der Bundesrat erstmals proaktiv Massnahmen ergriffen habe, sagt Flahault. Denn die Erfahrung aus anderen Ländern wie Australien, Südkorea oder Taiwan zeige: «Je früher, desto besser.»

Auch der Virologe Volker Thiel von der Universität Bern befürwortet die vom Bundesrat angeordnete Verschärfung der Massnahmen. Denn es sei schon länger fünf nach zwölf. «Man könnte auch sagen, dass wir mit einem Auto mit Höchstgeschwindigkeit auf einer kleinen Landstrasse fahren und es uns irgendwann mit Karacho aus der Kurve haut.»

Wie untersucht man die neuen Virusvarianten?

Mithilfe von angepassten PCR-Tests könne man spezifische Mutationen der neuen Virusvariante relativ schnell erkennen, sagt die Virologin Alexandra Trkola von der Universität Zürich. «Durch dieses erste Screening haben wir dann einen Hinweis, ob es sich um die Virusvariante aus Grossbritannien oder Südafrika handeln könnte.» Danach sequenziere man das gesamte Viruserbgut, um zu definieren, um welche Variante es sich handle. Denn gewisse Mutationen können in verschiedenen Virusvarianten vorkommen.

Sind Kinder besonders gefährdet, sich mit der britischen Virusvariante anzustecken?

Das war am Anfang der Verdacht. Im November hatte sich die Variante in Grossbritannien vor allem bei Schulkindern verbreitet. Nach Ansicht von verschiedenen Experten wie dem deutschen Virologen Christian Drosten, der Berner Epidemiologin Emma Hodcroft oder dem Genfer Public-Health-Experten Antoine Flahault hat das jedoch damit zu tun gehabt, dass damals in England ein Lockdown herrschte, die Schulen jedoch geöffnet hatten. Im Dezember sanken die Zahlen, vermutlich weil dann in einigen Schulen oder Klassen wegen Quarantäne die Ansteckungen verhindert wurden. Demnach liegt es nicht an der Virusvariante, dass mehr Kinder befallen waren, sondern daran, dass Kinder und Jugendliche zu dem Zeitpunkt mehr Kontakte hatten.

Welche Rolle spielen Kinder in der Pandemie?

Aus verschiedenen Untersuchungen weiss man heute, dass sich Kinder und Jugendliche – Kleinkinder bis sechs Jahre einmal ausgenommen – genauso gut (oder sogar noch etwa häufiger) mit Sars-CoV-2 anstecken können wie Erwachsene. Dies zeigen unter anderem Daten aus England und Österreich. Allerdings entwickeln viele infizierte Kinder nur milde oder gar keine Symptome – die Infektionen bleiben oft unerkannt und können erst nachträglich mit einem Antikörper-Bluttest eruiert werden. Generell gilt, dass Kinder ein sehr geringes Risiko für schwere Verläufe, Komplikationen oder gar Tod hätten, sagt Flahault. «Für Kinder ist Sars-CoV-2 nicht gefährlicher als andere virale Atemwegserkrankungen.»

Trotzdem sei klar, dass Kinder bei der Ausbreitung des Virus eine Rolle spielten. «Wenn sie mich fragen, ob ich mit den ergriffenen Massnahmen komplett zufrieden bin, dann habe ich einzig ein Fragezeichen in Bezug auf die Schulen», sagt Flahault. Das sei eine Lücke in der Eindämmungsstrategie. Trotzdem ist Flahault kein Verfechter von Schulschliessungen, er plädiert vielmehr dafür, zum Beispiel die Winterferien zu verlängern. Und praktikable Schnelltests in Schulen würden ebenfalls mithelfen, die Ausbreitungsketten zu unterbinden.

Kann das mutierte Virus allenfalls die Impfpläne durchkreuzen?

In Israel, dem Land der Impfweltmeister, haben sich mehrere Hundert Menschen nach der ersten Impfung mit dem Sars-CoV-2 angesteckt, einige davon mussten sogar auf die Intensivstation. Die meisten Infektionen passierten aber in den Tagen unmittelbar nach der ersten Impfung, zu einem Zeitpunkt, an dem der Immunschutz offenbar noch nicht aufgebaut war. Das sei kein Versagen des Impfstoffs, sagt Flahault. «Die Impfung braucht mindestens zwei Wochen nach der ersten Dosis, um eine Teilwirkung zu entfalten.» Der volle Schutz stelle sich dann zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis ein. «Das ist eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass man in den ersten Tagen nach der Impfung noch nicht geschützt ist», sagt Flahault.

Gute Nachrichten gibt es zum Impfschutz selber, vorerst für den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die durch die Impfung gebildeten neutralisierenden Antikörper schützen offenbar auch vor der neuen Virusvariante. Vermutlich werde das auch für die Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca gelten, sagt Flahault.