Corona in Oberwil – Reichen die Massnahmen aus, um den Ausbruch zu stoppen? Innerhalb einer Woche sind 23 Personen aus dem Umfeld der Primarschule Thomasgarten positiv auf Corona getestet worden. Nun müssen alle nochmals zum Test antraben. Und neu auch Kinder aus zwei weiteren Schulhäusern. Andrea Schuhmacher

Am Freitag werden mehrere Klassen der Primarschule Thomasgarten sowie Familienangehörige im Impfzentrum in Muttenz erneut auf Corona getestet. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Freitag, 15. Januar, war es eine, nun sind es 23: Etliche Personen aus dem Umfeld der Primarschule Thomasgarten sind in den vergangenen 7 Tagen positiv auf Covid-19 getestet worden. Bei der ersten Person wurde zudem eine Mutation festgestellt. Bei welcher es sich dabei handelt, ist bisher unklar. Klar ist: Das Kind dieser Person trug das Virus mit in die Schule. Wie der Krisenstab des Kantons Baselland (KKS) am Mittwochabend mitteilte, sind nun 21 weitere Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen des Thomasgarten-Schulhauses sowie auch Familienangehörige positiv auf das Virus getestet worden. Die Schule wurde geschlossen, bis und mit 5. Februar findet Fernunterricht statt.