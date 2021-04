Journalisten vor Gericht – Reiche wollen sie zum Schweigen bringen Die Lausanner Journalisten Marie Maurisse und François Pilet berichten über Gerichtsfälle, in denen es um Korruption, Steuerdelikte und Geldwäscherei geht. Dafür deckt man sie mit Klagen ein. Philippe Reichen aus Lausanne

Zu ihren Abonnenten zählen Anwälte, Staatsanwälte, Journalisten, Banken, N GO , aber auch Bundesinstitutionen : Fran ç ois Pilet und Marie Maurisse, Gründer des Newsletters «Gotham City». Foto: Dominic Steinmann

Den Mächtigen dieser Welt auf die Finger schauen. Das ist der Ur-Auftrag der Medien. Die Lausanner Journalisten Marie Maurisse und François Pilet erfüllen ihn auf eine spezielle Weise. Sie suchen in öffentlich zugänglichen Gerichtsdatenbanken aller Herren Länder nach Urteilen mit einem Bezug zur Schweiz. Sie recherchieren in den USA, Grossbritannien, Spanien, Brasilien, Singapur und natürlich in der Schweiz. In der Regel geht es um Korruption, Steuerdelikte, Urkundenfälschung und Geldwäscherei.

Ihre Trouvaillen publizieren sie auf ihrem 2017 gegründeten Internetportal «Gotham City» und verschicken wöchentlich einen Newsletter mit den neuesten Beiträgen. Zu ihren Abonnenten zählen Anwälte, Staatsanwälte, Journalisten, Banken, Nichtregierungsorganisationen, aber auch Bundesinstitutionen wie die Finanzmarktaufsicht, die Eidgenössische Finanzkontrolle, das Bundesamt für Justiz und das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten.