Zeitverschwendung im Restaurant – Registrierungspflicht in Basler Beizen erweist sich als Papiertiger Das Basler Gesundheitsdepartement will keinen Fall vorlegen, bei dem es Nachfragen zu den Kontaktdaten in Restaurants gab. Eine Statistik dazu gibt es ebenfalls nicht. Tobias Burkard

Auch der Stadthof teilt mit, es h ab e sich noch nie jemand vom Kanton nach den Adressen und Telefonnummern erkund ig t. Bild: Florian Bärtschiger

Seit Einführung der Corona-Massnahmen müssen die Gäste von Restaurants und Hotels ihre Personalien registrieren und Adressen und Telefonnummern hinterlassen. Eine Umfrage der BaZ unter den wichtigen Wirten in der Stadt ergibt aber, dass es nie Nachfragen zu den Personendaten durch das Gesundheitsamt gibt.

Schon früh signalisierten viele Gäste mit falschen Adressen, dass sie die Registrierungspflicht in Restaurants für einen Eingriff in die Privatsphäre und für übertrieben halten. Auch die Gastronomen beklagen sich über die zeitaufwendige Auflage. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) begründet die Massnahme damit, dass andere Schutzmassnahmen wie die Maskenpflicht in den Restaurants nicht konsequent eingehalten werden können. Im Falle einer Ansteckung könnten gefährdete Personen damit ausfindig gemacht und kontaktiert werden.