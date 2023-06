Für fast 11 Millionen Franken – Regionaler Schlachthof soll in Füllinsdorf entstehen Unterstützt durch 2,7 Millionen Franken aus öffentlicher Hand, ist das Projekt «Metzgerhuus Stadt & Land» nun offiziell gestartet. Linus Schauffert

Auf 700 Quadratmetern soll in Füllinsdorf ein Schlachthof inklusive Metzgerei und Verkaufsladen entstehen. Foto: Kostas Maros

Es soll das Flaggschiff des Förderprogramms für regionale Entwicklung «Genuss aus Stadt und Land» von Bund und Kantonen werden: das neue Metzgerhuus Stadt & Land an der Wölferstrasse in Füllinsdorf. Die Volksstimme berichtet am Dienstag, dass sich die Planung nun im Endstadium befindet und die Möglichkeit auf einen Baubeginn bereits Ende 2023 besteht. Die Bauzeit soll ein Jahr betragen.

Zweck des neuen regionalen Schlachthofes ist unter anderem, die Wertschöpfung der regionalen Landwirtschaft zu erhöhen und den durch Transporte zum Schlachthof entstehenden Stress für die Tiere zu mindern. Privatmetzgern und Bauern aus den Kantonen Basellandschaft und Basel-Stadt, dem Schwarzbubenland sowie dem Fricktal soll der Schlachthof offen stehen.

2,7 Millionen aus der öffentlichen Hand

Die Kosten des Schlachthofs belaufen sich nach aktuellem Planungsstand auf rund 10,9 Millionen Franken. Davon werden 1,5 Millionen vom Bund beigesteuert und 1,2 Millionen von den beiden Basel. Hinzu kommen rund 3 Millionen Aktienkapital – für den Rest, und damit den grössten Teil, wird ein Bankkredit aufgenommen.

Im Gebäude entstehen im Erdgeschoss ein etwa 200 Quadratmeter grosser Schlachtbereich, eine rund 500 Quadratmeter grosse Metzgerei und ein Verkaufsladen. Angestrebt wird bei Betriebsaufnahme die Verarbeitung von durchschnittlich 20 Rindern, 20 Kälbern und 60 Schweinen pro Woche durch die 15 beschäftigten Metzger. Ein Stockwerk weiter oben sind Haustechnik, Personalräume und Büroräumlichkeiten geplant.

Kein Problem für Bell

Es ist anzunehmen, dass durch die Eröffnung des Metzgerhuus die meisten regionalen Metzger ihre Schlachtlokale schliessen werden. Zudem werden wohl viele Metzger und Bauern, die ihre Rinder bei Bell in Oensingen schlachten lassen, dies künftig in Füllinsdorf tun. Dies falle bei Bell laut Mediensprecher Jan Kirchhofer aber nicht ins Gewicht.

Aktien der Metzgerhuus Stadt & Land AG besitzen die Metzgereien Andrist, Zimmermann, Henz und Schaad, der Metzgermeisterverband beider Basel sowie die Mehrheitsaktionäre der Metzgerei Jenzer.

