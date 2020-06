Hilfsfonds seit Wochen fällig – Regionale KMU warten noch immer aufs Geld Viele Baselbieter Betriebe beschweren sich; die Kurzarbeitsentschädigungen hätten sich massiv verspätet. Obwohl der Kanton Baselland ob der riesigen Nachfrage überfordert war, ist vor allem das Staatssekretariat für Wirtschaft dafür verantwortlich. Benjamin Wirth

Die Kurzarbeitsentschädigungen in vielen Kantonen lassen lange auf sich warten. Keystone (Symbolbild)

Es war von Anfang an klar: Der nationale Notstand, der aufgrund des Coronavirus ausgerufen worden ist, wird die Schweizer Wirtschaft in enorme finanzielle Schwierigkeiten bringen. So ist es bekanntlich auch gekommen. Ein Dasein mit Corona funktioniert zwar, wie die letzten beiden Wochen gezeigt haben. Aber auch wenn das Leben langsam wieder seinen gewohnten Lauf nimmt, haben es die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) noch immer schwer.