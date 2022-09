Abstimmung vom 25. September – Regionale Eierproduzenten vor dem Aus? Eier aus der Nordwestschweiz könnten Mangelware werden. Die Massentierhaltungsinitiative richtet sich auch gegen die Bauernhöfe mit Legehennen in der Nordwestschweiz. Thomas Dähler

Die Nachfrage stimmt: Eier aus Ziefen, angepriesen in einem Basler Verkaufsladen. Foto: td

Ob verpackt unter dem Label «Baselbieter Eier» oder einzeln im Offenverkauf: In zahlreichen Läden in der Nordwestschweiz können heute Eier aus der Region gekauft werden. Dafür sorgen rund ein Dutzend Betriebe in der Region. Die Nachfrage ist da, trotz günstigeren Importeiern. Ob die Nachfrage auch in Zukunft gedeckt werden kann, entscheidet sich am 25. September, wenn die Schweiz über die Massentierhaltungsinitiative abstimmen wird. Der Ziefner Landwirt Yves Leuenberger bangt deswegen um die Zukunft seines Geflügelhofs. «Die Eier unter dem Label ‹Baselbieter Eier› im Detailhandel würden gänzlich wegfallen», sagt Leuenberger.