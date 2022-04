Vier Gratis-Eintritte – Regionale Badis eröffnen die Saison – und spannen zusammen Die Gartenbäder Aesch-Pfeffingen, Reinach und Laufen lancieren eine Zusammenarbeit. Lisa Groelly

Das Gartenbad Reinach eröffnet am 1. Mai. Archivbild: Florian Bärtschiger

Im Mai starten die regionalen Gartenbäder in die Sommersaison: Den Anfang machen am 1. Mai Reinach und Gelterkinden, am 7. Mai folgen das Gitterlibad in Liestal sowie Aesch und Laufen. In Bottmingen eröffnet die Badi dann noch eine Woche später am 13. Mai, in Arlesheim und Sissach am 14. Mai.

Dieses Jahr spannen die Badis in Aesch, Laufen und Reinach zusammen: Wer von einem der drei Bäder ein Saisonabo besitzt, darf die anderen beiden Freibäder vier Mal gratis besuchen.

Aesch erhöht die Preise

Da sich in Laufen zahlreiche umliegende Gemeinden finanziell an den Betriebskosten der Badi beteiligen, erhalten Einwohnerinnen und Einwohner aus Blauen, Breitenbach, Brislach, Büsserach, Dittingen, Grellingen, Liesberg, Röschenz, Roggenburg und Zwingen vergünstigte Eintritte und Abos.

In Aesch gibt es dieses Jahr eine Anpassung der Eintrittspreise. Die Gemeinde begründet diese damit, dass die Tarife seit 2013 nicht erhöht worden seien. Die Einzeleintritte für Erwachsene werden um einen Franken erhöht, für alle anderen um 50 Rappen. Das Saisonabo kostet für Erwachsene 85 Franken und für Kinder und IV-Bezüger 40 Franken. Neu gibt es in Aesch zwei Familien-Abos im Angebot sowie ein 12er-Abo zum Preis von zehn Eintritten. Dieses ersetzt das bisherige 20er-Abo.

