Demo in Bern mit Wasserwerfer und Gummischrot aufgelöst

Am Freitagabend fand auf dem Bahnhofplatz eine Solidaritätskundgebung für Rojava, der kurdischen Region in Nordsyrien, statt. Die Kundgebungssteilnehmer demonstrierten gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien.

Um 18 Uhr fanden sich rund 1000 Teilnehmer, die meisten von ihnen Kurdinnen und Kurden, auf dem Bahnhofplatz ein. «Türkische Armee, raus aus Kurdistan!» skandierte die Menge lautstark.

Gegen 18.15 Uhr formierte sich ein Demozug, der durch Christoffel- und Bundesgasse Richtung Bundeshaus zog. Weiter ging es über die Kirchenfeldbrücke ins Kirchenfeld-Quartier. Ziel war die türkische Botschaft am Lombachweg. Die Polizei begleitete den Demozug und liess die Teilnehmer gewähren. Die Kundgebung war nicht bewilligt, wurde von den Behörden aber toleriert.